Les cerveaux trop dépendants au porno ont un nom : « Les gooners »

Le porno influence-t-il profondément notre cerveau ? Des chercheurs pensent avoir trouvé la réponse.

Regarder du contenu pour adultes peut sembler banal, mais ses effets sont loin d’être anodins. Une récente étude scientifique met en lumière des mécanismes proches de ceux d’une addiction aux opioïdes.

L’étude provient du Chengdu Medical College en Chine et a été publiée dans Frontiers in Human Neuroscience. L’équipe a utilisé une méthode d’imagerie cérébrale appelée spectroscopie fonctionnelle proche infrarouge, ou fNIRS. Elle permet d’observer en temps réel l’activation des zones cérébrales via l’absorption de la lumière infrarouge.

21 étudiants hétérosexuels ont participé, dont cinq décrits comme dépendants à la pornographie en ligne. Tous ont visionné un clip érotique de dix minutes, sans se masturber, casque fNIRS sur la tête et capteurs sur le corps.

Deux fonctionnements cérébraux radicalement différents

Avant et après le visionnage, les participants ont passé une série de tests cognitifs. Résultat : les spectateurs occasionnels montraient une connectivité cérébrale plus forte dans les zones liées au langage et au traitement sensoriel.

À l’inverse, les « gooners », surnom donné aux consommateurs de porno excessifs, montraient une activité intense dans les zones de la dépendance du cerveau, de l’émotion et du contrôle exécutif. Selon les chercheurs, cette suractivation rappelle celle des consommateurs de drogues opioïdes. Euphorie, engourdissement, perception déformée : le parallèle ne semble pas exagéré.

Les expressions faciales enregistrées pendant le visionnage ont montré un spectre émotionnel plus large chez les gooners. De la joie, de la surprise, mais aussi de la colère ou du dégoût sont apparus sur leurs visages.

Paradoxalement, malgré cette agitation émotionnelle visible, les chercheurs notent un certain engourdissement, une sorte de détachement ressenti. Cette ambivalence entre excitation et anesthésie pourrait expliquer certains comportements compulsifs.

Un impact mesurable sur la mémoire, l’attention et les fonctions exécutives

Les tests cognitifs réalisés avant et après ont révélé une baisse des performances dans les deux groupes. Cette chute était bien plus prononcée chez les spectateurs les plus assidus. Diminution de la concentration, affaiblissement de la mémoire de travail, lenteur dans la prise de décision : les effets semblent cumulatifs.

Une étude menée en 2021 avait déjà mis en évidence ce type de déficits cognitifs chez les consommateurs réguliers. Et une autre de 2014 pointait même une réduction du volume de matière grise.

Les relevés physiologiques ont montré une baisse du rythme cardiaque pendant le visionnage. Cet effet s’observe chez tous, mais reste plus marqué chez les gooners. Cette chute pourrait indiquer une forme d’hypoactivation générale, typique des réactions d’auto-apaisement chez les personnes dépendantes. Même si les sujets restaient passifs pendant l’expérience, leur cerveau, lui, réagissait comme en pleine stimulation.

La dépendance au porno enfin prise au sérieux ?

Les chercheurs reconnaissent que l’échantillon de cette étude reste modeste. Toutefois, leurs résultats confortent une intuition partagée depuis longtemps par les spécialistes : le porno excessif affecte réellement le cerveau.

Loin d’un simple débat moral, le sujet se complexifie à mesure que les preuves scientifiques s’accumulent. L’équipe appelle donc à poursuivre ces recherches, notamment sur les mécanismes neurologiques profonds liés à cette dépendance numérique.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.