Les robots chinois vont vous étrangler dans votre sommeil ! Alerte des USA

Les législateurs américains sont inquiets à propos de la fabrication de robots réalistes fabriqués en Chine. Ils souhaitent d'ailleurs interdire la vente de ses robots dans leurs pays.

Le Post révèle l'existence des robots avancés fabriqués en Chine, avec des capacités particulièrement réalistes. Ces robots pourraient entrer sur le marché mondial et se révèlent être un potentiel danger pour les citoyens. Certains législateurs américains sollicitent ainsi leurs interdictions aux États-Unis.

Des robots avancés conçus en Chine

La fabrication de robots avancés en Chine n'est pas très connue, mais ils existent ! Les sociétés chinoises qui produisent ces robots sont de plus en plus nombreuses.

Ces robots se distinguent par leurs capacités à se déplacer de manière ultra rapide, à transporter des boîtes ou encore à effectuer des expressions faciales humaines.

Parmi les entreprises de fabrication de robot avancé les plus notables, on peut citer Unitree Robotics. Il a développé jusqu'à ce jour un robot pouvant courir à une vitesse de 11mph et dont le prix s'élève à 90 000 dollars.

Il est disponible en version moins onéreuse à 16 000 dollars, qui peut encaisser les coups de pied, les coups de poing et peut même faire pivoter un bâton.

Jacob Helberg alerte les congrès sur ces robots chinois avancés

Jacob Helberg est un membre de la Commission d'examen économique et de sécurité sino-américaine. Il a joué un rôle important pour persuader le Congrès d'adopter une loi ce printemps, afin de contraindre la vente ou l'interdiction de la plateforme TikTok.

Actuellement, c'est l'une des voix les plus fortes qui alertent le congrès contre ces robots avancés en Chine. Il affirme que le Congrès risque une catastrophe s'il accepte la vente de robots développés par des entreprises redevables à Pékin.

Cet activiste a déclaré que le progrès dans la technologie humanoïde s'est réalisé « à une vitesse ahurissante ».

« Je pense que nous sommes à 12 mois d'un moment ChatGPT où le monde passera de l'état de sommeil à l'état d'éveil sur cette question », a-t-il ajouté.

Helberg a prévenu concernant l'essor des robots humanoïdes conçus en série en Chine.

Quels dangers ces robots humanoïdes représentent-ils ?

En ce moment, ces robots sont vendus comme des assistants-domestiques inoffensifs ou encore des ouvriers à la chaîne de montage particulièrement efficaces. Cependant, à mesure qu'ils sont davantage perfectionnés, des acteurs malveillants ou de parti communiste chinois pourraient les exploiter pour espionner et faire des ravages.

Ils peuvent être aussi contrôlés pour saboter des infrastructures critiques. Ils peuvent même blesser physiquement les Américains dans les scénarios les plus cauchemardesques, d'après Helberg.

« Ils peuvent étrangler quelqu'un pendant son sommeil », affirme Helberg au Post. « Ils peuvent frapper un centre de données et infliger des dommages physiques et la destruction de biens. »« En fin de compte, si TikTok était un ballon espion chinois dans votre poche, les drones chinois sur le sol américain sont sur le point de devenir une armée furtive de l'APL chinoise sur notre territoire », ajoute-t-il. « Et nous ne pouvons pas permettre que cela se produise. »

