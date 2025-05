L’IA vole son travail : il finit dans une caravane après 800 refus de CV

Ce n’est pas l’IA qui va te remplacer.

C’est celui qui sait la maîtriser.



L’IA ne va pas t’envahir.

Elle ne va pas te réveiller un matin pour t’effacer.



Mais pendant que tu scrolles,

quelqu’un d’autre apprend à faire ton métier

plus vite, plus propre, plus efficace.