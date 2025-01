L’IA vous a pris votre emploi ? Voici les 5 secteurs qui recrutent en 2025 !

Une enquête du Parisien identifie cinq secteurs qui recrutent massivement en 2025, malgré l’essor de l’IA qui remplace des métiers et un marché de l’emploi incertain.

En 2025, le marché de l’emploi en France affiche des contrastes. Si certains secteurs ralentissent, d’autres continuent de croître et offrent de nombreuses opportunités. De la santé à la grande distribution, en passant par les transports publics, plusieurs domaines recruteront lourdement. Voici les cinq secteurs qui embauchent cette année.

Les parcs d’attractions, un vivier d’emplois saisonniers

Les parcs de loisirs, comme Disneyland Paris, le Puy du Fou ou le Futuroscope, continuent de recruter en 2025. Près de 10 000 postes sont à pourvoir. Ces emplois sont souvent saisonniers et concernent des postes variés : hôtes d’accueil, techniciens de maintenance, animateurs ou agents de restauration.

Les salaires sont compétitifs pour les techniciens, pouvant atteindre 2 500 € bruts mensuels. Tandis que les postes d’entrée, tels que l’accueil et dans la restauration, touchent à partir du SMIC horaire, soit 11,52 € brut.

Les avantages incluent des formations internes et des billets gratuits pour les employés et leur famille. Ces secteurs dynamiques offrent des perspectives intéressantes pour ceux qui cherchent à travailler dans un environnement en constante évolution.

Des postes à pourvoir dans les transports publics

Pour compenser les départs à la retraite, la SNCF et la RATP recrutent massivement en 2025. Le secteur des transports publics prévoit 15 000 embauches, selon Le Parisien, avec une forte demande pour les conducteurs de trains, bus et métros.

Les salaires débutent entre 2 000 et 2 500 € brut mensuels, avec des primes pour les horaires décalés ou de nuit. La formation initiale, souvent prise en charge par l’employeur, accélère l’intégration des nouveaux arrivants. Les profils spécialisés en maintenance et en supervision des infrastructures restent aussi très recherchés.

Carence chronique de professionnels de santé

Malgré les avancées technologiques, les IA ne remplacent pas encore le savoir-faire humain dans le secteur de la santé. La demande reste forte, avec 25 000 postes vacants en 2025 dans les hôpitaux et cliniques.

Les profils recherchés incluent infirmiers, aides-soignants, médecins et techniciens de laboratoire. Un aide-soignant perçoit entre 1 800 et 2 100 € brut mensuels, tandis qu’un infirmier gagne de 2 200 à 3 000 € selon l’expérience. Un médecin hospitalier, quant à lui, débute à 4 000 € brut mensuels. Ce secteur essentiel offre des opportunités pour tous les niveaux d’expérience.

Emplois stables dans la grande distribution

Carrefour, Auchan et Leclerc recrutent chaque année pour leurs magasins. En 2025, 20 000 postes seront à pourvoir, des caissiers aux responsables de rayon.

Un caissier gagne en moyenne 1 750 € bruts mensuels, tandis qu’un responsable de rayon peut atteindre 2 800 €. En outre, les programmes de formation interne facilitent les promotions rapides, faisant de la grande distribution une option solide pour une carrière stable.

Recrutement soutenu dans les armées

L’armée française prévoit 16 000 recrutements en 2025, répartis entre l’armée de Terre, la Marine et l’armée de l’Air et de l’Espace. Les postes concernent le combat, la maintenance, la logistique et la cybersécurité.

La rémunération d’un soldat est de 1 450 € net par mois, avec des avantages comme le logement et la couverture médicale. En revanche, les techniciens spécialisés peuvent atteindre 3 000 € bruts mensuels. Les formations gratuites et les opportunités à l’international augmentent l’attractivité du secteur.

