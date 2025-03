Microsoft x OpenAI : pourquoi la relation tourne au vinaigre ?

La collaboration entre OpenAI le créateur de ChatGPT et Microsoft, qui dure depuis plusieurs années, serait actuellement sous tension selon les dernières informations.

Il fut un temps où Microsoft et OpenAI avançaient main dans la main… Une entente presque parfaite ! Depuis 2019, ils partageaient une ambition commune : repousser les limites de l’intelligence artificielle.

Pour rappel, Microsoft avait investi un milliard de dollars pour aider OpenAI à développer ses modèles. Puis, en janvier 2023, il a intensifié son engagement. Plus de dix milliards injectés, 49 % du capital d’OpenAI acquis et un accord d’exclusivité sur Azure.

À ce moment-là, tout semblait scellé. Mais plutôt que de se renforcer, la relation s’est fissurée. OpenAI, de son côté, voulait plus de liberté. Microsoft, quant à lui, commençait à voir les limites de cette alliance. Ce qui devait être une coopération fructueuse est devenu une bataille de pouvoir et d’intérêts.

Microsoft prend du recul, OpenAI s’éloigne aussi

Microsoft a longtemps utilisé OpenAI pour compenser son retard en intelligence artificielle face à Google. Mais aujourd’hui, il veut réduire cette dépendance. Plusieurs raisons expliquent ce changement.

D’abord, le coût des modèles d’OpenAI est jugé trop élevé. Ensuite, leur vitesse et leur performance ne répondent pas toujours aux attentes des entreprises clientes.

D’après un rapport de The Information, Microsoft développe désormais ses propres modèles d’IA et teste ceux de Meta, xAI (fondé par Elon Musk) et DeepSeek. Son but est clair : créer une alternative aux technologies d’OpenAI pour ne plus en dépendre.

Un autre signe fort de ce désengagement est la fin d’un accord clé. En janvier 2024, Microsoft a libéré OpenAI de son obligation d’utiliser exclusivement Azure pour l’hébergement de ses infrastructures.

Désormais, OpenAI peut s’associer avec Oracle et SoftBank pour construire de nouveaux centres de données. Cette décision montre que Microsoft n’est plus prêt à fournir autant de ressources à son partenaire historique.

Des tensions qui éclatent au grand jour

Les désaccords entre les deux entreprises ne se limitent pas à des questions financières… Il y a un problème plus profond : la confiance.

L’automne dernier, une réunion a révélé l’ampleur des tensions. Mustafa Suleyman, responsable IA chez Microsoft, voulait comprendre comment OpenAI avait conçu son modèle o1. Mais OpenAI a refusé de partager les détails techniques… Une réponse qui n’a pas plu du tout !

Il n’y a rien de pire que de se sentir mis à l’écart par son propre partenaire. Microsoft s’est rendu compte qu’il n’avait pas autant de contrôle qu’il l’espérait. C’est la raison pour laquelle il veut maintenant développer ses propres outils. OpenAI, en revanche, défend son indépendance et refuse de livrer tous ses secrets.

En parallèle, Microsoft ne cache plus son intention de concurrencer OpenAI. L’entreprise travaille sur son propre modèle d’IA, appelé MAI, qu’elle prévoit de vendre à d’autres développeurs. Cette initiative empiète directement sur le marché d’OpenAI et confirme que leur partenariat s’est transformé en rivalité.

De mon point de vue, cette rupture n’est pas qu’un simple désaccord stratégique. Je pense qu’il s’agit d’un changement majeur dans l’industrie de l’intelligence artificielle. Microsoft ne veut plus dépendre d’OpenAI, et OpenAI veut s’émanciper de Microsoft.

Selon vous, Microsoft a-t-il eu raison de prendre ses distances avec OpenAI ? Pourquoi ? N’hésitez pas à partager votre point de vue !

