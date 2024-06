Nasuni accélère son expansion sur le marché français

Nasuni, leader des plateformes de données pour le cloud hybride, annonce un investissement crucial en France. La société renforce ainsi sa présence européenne, notamment en France, depuis 2017. La demande pour sa plateforme ultra-performante ne cesse de croître.

Les entreprises françaises doivent accélérer l'adoption du cloud, intégrer l'IA et renforcer la cyber-résilience. Nasuni répond à ces besoins avec une solution évolutive et sécurisée, idéale pour le marché français. En outre, les menaces cybernétiques augmentent et cela rend cette solution encore plus essentielle.

La révolution de l'IA en France

Le marché de l'IA en France devrait croître de plus de 28 % entre 2024 et 2030. Pour rester compétitives, les entreprises doivent exploiter leurs données non structurées. Nasuni facilite cette transformation afin de permettre une mise en œuvre efficace de l'IA.

Nasuni bénéficie d'une forte demande en France et en Europe pour sa plateforme innovante. Les entreprises françaises visionnaires transforment leurs données avec Nasuni dans le but de renforcer leur cyber-résilience. Nasuni compte parmi ses clients 9 des 50 plus grosses capitalisations boursières françaises.

Chris Addis, Vice Président des ventes EMEA chez Nasuni, souligne l'importance de cette expansion. « Nous observons une augmentation rapide des transformations cloud en France », déclare-t-il. Les partenariats et les ventes techniques témoignent de cette demande grandissante.

Le rôle clé d'arcITek

arcITek, fournisseur français de services informatiques, est un partenaire clé de Nasuni. Ensemble, ils soutiennent les entreprises françaises dans leurs transformations cloud et leur adoption de l'IA. Nasuni travaille également avec Microsoft, AWS et Google Cloud.

Taniel Doniguian, président d'arcITek, exprime son enthousiasme pour cette collaboration. « Nous accompagnons les entreprises dans le déploiement de ces technologies », dit-il. Nasuni aide à fournir un accès sécurisé et efficace aux données non structurées, essentielles pour l'IA.

Une année dynamique pour Nasuni

L'expansion de la plateforme en France suit une année 2023 très dynamique. La société a gagné plus de 120 nouveaux clients parmi les grandes entreprises de divers secteurs. Un repositionnement de l'identité de marque a été annoncé.

La société a lancé Nasuni Edge pour Amazon S3. Ce dernier vise à offrir un stockage haute performance. Nasuni IQ a été introduit pour rationaliser les silos de données et faciliter l'intégration de l'IA. Ces innovations montrent l'engagement continu de Nasuni envers ses clients.

L'expansion rapide de Nasuni sur le marché français marque une période passionnante pour la société. Cette croissance est associée à l'augmentation du réseau de partenaires et à l'innovation continue. Nasuni est prêt à accompagner les entreprises dans leurs défis futurs.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

