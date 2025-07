OpenAI annule cette IA au dernier moment : elle était beaucoup trop dangereuse

OpenAI aurait pu frapper un grand coup avec son tout premier modèle d’IA en open source. Mais non. Au dernier moment, l’entreprise a décidé de faire machine arrière.

La société mère de ChatGPT a suspendu le lancement prévu pour cette semaine, par mesure de sécurité. L’annonce a été faite par Sam Altman, le PDG, via un message publié le 11 juillet sur X (anciennement Twitter).

we planned to launch our open-weight model next week.



we are delaying it; we need time to run additional safety tests and review high-risk areas. we are not yet sure how long it will take us.



while we trust the community will build great things with this model, once weights are… — Sam Altman (@sama) July 12, 2025

« Nous avons décidé de reporter le lancement afin de réaliser des tests de sécurité supplémentaires et d’évaluer certaines zones à haut risque. » peut-on lire.

OpenAI en mode prudence

Comme dit tout haut, ce nouveau modèle devait marquer une étape stratégique pour l’entreprise. Il s’agissait du premier système majeur dont les pondérations seraient rendues accessibles au public.

Cette ouverture permettrait aux développeurs de télécharger, utiliser, et modifier librement le cœur du modèle. Ce, que ce soit pour des projets de recherche, des applications commerciales ou des usages personnalisés. OpenAI en est vivement consciente.

Une fois ce modèle mis en ligne, cependant, plus possible de revenir en arrière. Altman l’a rappelé. Le publier reviendrait à renoncer définitivement à tout contrôle sur sa diffusion et ses usages. Cela ouvrira la porte à de nombreux avantages mais aussi à des détournements, à la prolifération de contenus malveillants ou à la désinformation.

En plus, des rumeurs issues de la communauté technique laissent entendre qu’un problème technique critique aurait été identifié juste avant le déploiement. Le modèle d’OpenAI, bien que plus léger que le Kimi K2 récemment lancé par la startup chinoise Moonshot AI, était décrit comme « extrêmement puissant » par les premiers testeurs.

« Nous pensons que la communauté pourra accomplir des choses remarquables avec ce modèle. Mais une fois les pondérations diffusées, elles ne peuvent plus être retirées. », a-t-il souligné. « C’est nouveau pour nous, et nous voulons faire les choses correctement. »

La vraie raison du report

Rumors that OpenAI delayed their open-source model because of Kimi are fun, but from what I hear:



– the model is much smaller than Kimi K2 (<< 1T parameters)

– super powerful

– but due to some (frankly absurd) reason I can’t say, they realized a big issue just before release, so… — Yuchen Jin (@Yuchenj_UW) July 13, 2025

Vous vous souvenez de Kimi K2 ? Ce modèle qui propose des capacités avancées de génération de code à un coût réduit. Et bien, au fait, il a été dévoilé précisément le jour où OpenAI a annoncé son report.

Certains observateurs n’hésitent donc pas à croire que « faire les choses correctement » n’est pas la vraie motivation de la firme. Il y voit plutôt une réaction stratégique, motivée par la crainte d’un lancement éclipsé par la concurrence. Bien entendu, ce n’est qu’une supposition.

Pour l’instant, OpenAI n’a donné aucune indication sur la durée du report ni sur la nouvelle date de lancement. Nous n’avons plus qu’à rester attentifs aux prochaines annonces de la société.

Et vous, vous en pensez quoi ? On vous laisse le clavier : vos théories sur la véritable cause du report son attendu dans les commentaires.

