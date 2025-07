Préparez-vous à la révolution des certificats SSL avec SSLok

La durée des certificats SSL/TLS va être drastiquement réduite d’ici 2029. Une menace technique à laquelle SSLok propose une réponse automatisée et concrète.

À partir de 2029, les certificats SSL/TLS, indispensables pour sécuriser les communications numériques, devront être renouvelés toutes les 6 semaines, soit 8 fois plus souvent qu’aujourd’hui. Ce changement, passé inaperçu dans les agendas, expose les entreprises à des risques accrus d’erreurs humaines et de pannes critiques. De plus, cette réforme pourrait rendre obsolètes les méthodes de gestion manuelle actuelles. SSLok, plateforme française automatisée, se positionne comme la solution idéale pour garantir la sécurité des entreprises face à ce nouveau défi.

Une réforme technique aux conséquences massives

La décision du CA/B Forum de limiter, dès 2029, la validité des certificats SSL/TLS à seulement 47 jours crée une onde de choc silencieuse. Ce changement, passé inaperçu du grand public, impose un renouvellement toutes les 6 semaines au lieu d’une fois par an. Derrière cette apparente technicité, le risque est bien réel : pannes critiques, défaillances de services, non-conformité RGPD, voire interruption totale de services numériques. Déjà aujourd’hui, selon SSLok, 83 % des organisations ont subi au moins une panne liée à un certificat expiré. Ce nouveau contexte transforme une erreur humaine isolée en faille structurelle. Pour les entreprises, il devient urgent d’abandonner les processus manuels, devenus obsolètes face à cette fréquence de renouvellement.

SSLok : une plateforme SaaS qui agit, pas seulement qui alerte

Lancée en mai 2025 par Sami Khemsi, SSLok propose une démarche radicalement différente : l’automatisation intégrale du cycle de vie SSL/TLS. Découverte, inventaire, renouvellement, déploiement et supervision sont pris en charge de bout en bout. Là où d’autres outils se contentent d’alerter, SSLok agit. Son protocole ACME intégré permet un renouvellement fluide, sans intervention humaine. L’outil analyse les serveurs, cartographie les certificats, les renouvelle et les déploie automatiquement. Un module de supervision intelligent complète l’ensemble. Il garantit la conformité au RGPD et assure une sécurité continue. SSLok se positionne ainsi comme une brique essentielle pour la résilience numérique des entreprises, à l’heure où la sécurité dépend de l’anticipation autant que de la réaction.

Une réponse accessible sur un marché en pleine effervescence

Le marché des certificats numériques est en pleine explosion : 302 millions d’unités recensées en janvier 2025, et une prévision à 16,5 milliards de dollars en 2030. Pourtant, l’offre reste segmentée. Tandis que les solutions comme CyberArk ciblent les très grands comptes, SSLok fait un choix différent : accessibilité, déploiement multi-formes et marque blanche pour les prestataires. Ce positionnement attire autant les PME que les fournisseurs cloud, agences web ou infogéreurs. Une stratégie qui pourrait bien faire de SSLok un acteur clé dans l’automatisation de la sécurité web. D’autant que la version 2 annoncée promet une couverture encore plus large, notamment avec l’intégration des principaux cloud providers.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.