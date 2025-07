Top du meilleur VPN pour Roobet : lequel choisir ?

IPVanish : multi-appareils à volonté

On aime Fonction OpenVPN Scramble pour contourner les blocages VPN

Bonnes vitesses sur la plupart des serveurs

Politique no-logs auditée On aime moins Ne supporte pas les paiements en cryptomonnaies

Interface parfois jugée moins intuitive

IPVanish se distingue avant tout par son nombre illimité de connexions simultanées. Avec plus de 2 400 serveurs dont plusieurs compatibles avec Roobet, il permet de sécuriser tous vos appareils sans restriction.

Son atout majeur est l’OpenVPN Scramble, utile pour masquer l’utilisation d’un VPN. Les performances restent bonnes grâce au protocole WireGuard, avec ping faible et débits stables. Sécurisé par AES‑256, le VPN offre protection DNS et kill switch.

En revanche, il ne prend pas en charge les paiements en cryptos. Malgré tout, c’est une option intéressante si vous jouez sur plusieurs appareils à la fois.

Caractéristiques techniques

Protocoles : WireGuard, OpenVPN (Scramble), IKEv2

Fonctionnalités : Obfuscation OpenVPN Scramble, Kill Switch, Threat Protection

Paiements : Cartes, PayPal, Google Pay (pas crypto)

Plateformes : Windows, macOS, Android, iOS, Linux

Private Internet Access : L’équilibre entre contrôle total et performances

On aime Connexions simultanées illimitées

Bloqueur de pubs et malware intégré

Protocoles rapides (WireGuard, OpenVPN) On aime moins Interface un peu austère pour les novices

Support client via tickets uniquement, parfois lent

Private Internet Access, ou PIA pour les intimes, c’est le choix des utilisateurs exigeants qui veulent garder la main sur chaque aspect de leur connexion. Basé aux États-Unis (ce qui peut sembler étonnant), ce fournisseur a pourtant bâti sa réputation sur une politique zéro log irréprochable, vérifiée et testée à plusieurs reprises devant les tribunaux.

Avec plus de 29 000 serveurs dans 91 pays, PIA propose l’une des plus grandes infrastructures du marché. Côté Roobet, cela veut dire un choix généreux de localisations compatibles : Brésil, Canada, Argentine, Roumanie, etc. Et surtout, une grande flexibilité pour choisir des ports, protocoles et niveaux de cryptage, ce qui permet de contourner efficacement les détections VPN.

Les vitesses sont très bonnes grâce au protocole WireGuard et l’interface est claire, bien que plus orientée « tech ». PIA propose également une fonction IP dédiée, une protection contre les fuites DNS/IPv6 et un bloqueur de publicité intégré.

Caractéristiques techniques