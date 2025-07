Climat et immobilier : Comment éviter les dégâts coûteux grâce à l’IA ?

Face aux risques climatiques croissants, l’intelligence artificielle s’impose comme un levier de transparence dans l’immobilier. Une analyse signée Éric Houdet, fondateur de Homapi, soulève des enjeux concrets pour les acheteurs et les professionnels du secteur.

Le changement climatique impacte déjà le marché immobilier et ses acteurs. Les risques liés aux catastrophes naturelles peuvent affecter la valeur des propriétés, l’assurance, et même la structure d’un bien. D’ici 2050, ces risques pourraient causer des pertes financières considérables pour les propriétaires, les assureurs et l’État. L’intelligence artificielle, qui analyse les données environnementales, apparaît comme un outil clé pour anticiper ces menaces et aider les acheteurs à faire des choix éclairés.

Le climat, nouveau facteur de stress pour le marché immobilier

Tempêtes, sécheresses, mouvements de terrain : en France, les effets du changement climatique ne relèvent plus de l’abstraction. Selon France Assureurs, les événements climatiques ont coûté 5 milliards d’euros aux assureurs en 2024. Et la pression monte : d’ici 2050, les dégâts annuels pourraient atteindre 10 milliards, avec des primes d’assurance doublées, voire triplées. Pour les particuliers, cela se traduit par une hausse concrète : +12,8 % sur l’assurance habitation en 2025 (Assurland). Acheter un bien sans considérer ces risques revient à signer à l’aveugle. Et pourtant, la majorité des acquéreurs découvrent les zones inondables, les sols instables ou les surcoûts d’assurance… une fois la vente conclue.

L’intelligence artificielle, une boussole avant l’achat

« Ce n’est pas de la science-fiction. C’est déjà possible« , affirme Éric Houdet, fondateur de Homapi. Grâce à l’intelligence artificielle, des milliers de données climatiques, géologiques et urbanistiques peuvent être croisées et restituées sous forme d’alertes claires : « Zone inondable », « sol instable », « assurance plus chère ici qu’à 500 mètres ». En d’autres termes, un outil d’aide à la décision, avant même la visite. L’objectif ? Remettre du bon sens dans une décision qui engage plusieurs décennies. Pour Houdet, il faut transformer le Carnet d’Information du Logement en outil pédagogique, et responsabiliser les professionnels pour qu’ils livrent ces données avant signature, pas après.

L’importance d’un nouvel impératif de transparence immobilière

« Le changement climatique, c’est votre réalité immobilière« , prévient Houdet. Le fondateur de Homapi appelle à un changement systémique : exit les liens obscurs sur Géorisques.gouv.fr que personne ne lit. Place à une information compréhensible et contextualisée. Cette démarche pose une question de fond : peut-on encore vendre ou acheter sans intégrer les risques climatiques ? Une évolution s’impose, et l’IA pourrait en être le catalyseur. Reste à savoir si les acteurs du secteur auront le courage de faire passer l’intérêt long terme des acheteurs avant la rapidité des transactions.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.