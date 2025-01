Panne Cash Out : Unibet et Winamax ont-ils arnaqué les parieurs de Champion’s League ?

Mercredi soir, c’était le grand rendez-vous sportif. Avec 18 matchs de Ligue des Champions au programme, les parieurs étaient prêts. Mais hélas, la soirée a tourné au cauchemar ! Dès le coup d’envoi, les plateformes Unibet et Winamax ont connu une panne Cash Out.

Pour les parieurs, c’était une soirée idéale. Certains avaient misé gros, espérant décrocher des sommes incroyables.

Mais, malheureusement, tout ne s’est pas passé comme prévu. Dès 21 heures, un problème inattendu survient : les sites de paris en ligne tombent en panne.

Unibet et Winamax, pourtant parmi les plus populaires, deviennent totalement inaccessibles. Et le plus frustrant ? Ces plateformes fonctionnaient toujours mais seulement l’option cash out était bloquée.

Résultat : des milliers de parieurs se retrouvent piégés, incapables de récupérer leurs gains avant la fin des matchs. Et si tout cela n’était pas qu’une simple coïncidence ?

Le cash out : « une panne au pire moment »

Pour commencer, je dois d’abord vous rappeler l’importance du cash out. En fait, cette option permet aux joueurs de sécuriser une partie de leurs gains avant la fin du match. Cela évite de tout perdre en cas de retournement de situation.

En règle générale, les sites de paris peuvent suspendre le cash out si la situation devient trop prévisible. Toutefois, ce mercredi, il ne s’agissait pas d’un choix stratégique mais d’une panne totale du cash out.

Des milliers de parieurs tentent alors de récupérer leur mise, mais impossible. Les applications affichent des messages d’erreur : service indisponible ou panne technique.

Et pourtant, en même temps, les plateformes acceptaient toujours de nouveaux paris. Ce détail a mis beaucoup de joueurs en colère.

Des milliers d’euros envolés…

Bon, qu’on se le dise : ce n’était pas de petits montants en jeu. Certains joueurs avaient plusieurs milliers d’euros à récupérer.

Citons, par exemple, ce parieur qui aurait pu encaisser plus de 5000 euros avant que tout ne plante.

Et de l’autre côté, il y a aussi un autre utilisateur qui a eu le même souci. Il raconte son désarroi : « Je n’ai pas pu cash out… ».

Je confirme que je n’ai pas pu cash out non plus 😭 pic.twitter.com/Uy4p51Dygi January 30, 2025

Et ce n’est pas un cas isolé. Un autre joueur s’indigne : « Je voulais sécuriser mes gains, mais l’option avait disparu ! ».

Eh oui, sur Winamax, plusieurs affirment ne jamais avoir vu l’option disponible durant les matchs.

Pire encore, certains accusent les plateformes de manipulation volontaire. Ils bloquent le cash out quand ça les arrange, s’énerve un autre parieur sur X (Twitter). Beaucoup sont convaincus que ces bugs ne sont pas dus au hasard…

Mais Unibet et Winamax ont tenté de calmer la situation. Ils évoquent une panne imprévue, totalement indépendante de leur volonté. Toutefois, pour de nombreux parieurs, cette excuse ne tient pas debout.

Et si ces pannes n’étaient pas aussi accidentelles qu’ils le prétendent ? Certains pensent que les sites désactivent volontairement le cash out pour éviter de payer les plus gros gagnants.

Car soyons honnêtes… Une panne qui empêche les retraits, mais qui permet toujours de miser, c’est plutôt pratique pour eux, non ?

Et vous ? Pensez-vous que ces pannes sont réellement accidentelles ou qu’elles profitent aux sites de paris ? Donnez votre avis !

