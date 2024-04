L’IA prédit les 100 futurs vainqueurs de Ligue des champions : PSG, OM ou OL ?

Les internautes s'amusent de cette liste des futurs vainqueurs de la Ligue des champions générée par IA. Le PSG aurait à patienter jusqu'à 2033.

La plus prestigieuse des Coupes européennes faisait son retour cette semaine pour les quarts de finale. Les conditions étaient ainsi réunies pour que la liste des 100 futurs vainqueurs de la Ligue des champions fasse parler d'elle sur les réseaux sociaux de la planète football. Celle-ci a de particulier d'avoir été générée par intelligence artificielle.

Les clubs aspirent à gagner la Ligue des champions pour plusieurs raisons. C'est le sommet du football de clubs en Europe et l'avoir dans son palmarès offre beaucoup de prestige.

Pour les joueurs, la compétition constitue une opportunité d'acquérir une reconnaissance mondiale. Remporter la coupe aux grandes oreilles, c'est s'inscrire dans la légende.

Les plus grands vainqueurs de la Ligue des champions

Depuis sa création, la compétition a connu de très grands champions. Le club qui symbolise le plus son prestige est certainement le Real Madrid.

Les Merengue possèdent le plus beau palmarès de la Ligue des champions avec 14 trophées. Ils sont également les seuls à avoir gagné la compétition trois fois de suite — une domination outrageuse de 2016 à 2018 — dans son format actuel.

Le club italien de l'AC Milan possède le deuxième plus gros palmarès de la C1 avec sept titres. Les Anglais de Liverpool et les Allemands du Bayern Munich viennent ensuite avec six sacres de chaque.

Sans oublier Barcelone avec ses cinq trophées, ainsi que Manchester United, l'Ajax, et l'Inter Milan, chacun champion à trois reprises.

L'IA ne prête pas beaucoup de réussite aux Français

L'intelligence artificielle a ainsi prédit les futurs vainqueurs de la Ligue des champions. Sa prédiction couvre jusqu'en 2103.

Notons tout de même que la prédiction n'est pas sourcée. La publication dans laquelle son visuel apparaît pour la première fois ne fournit aucun renseignement.

AI have predicted the Champions League winners until 2103. 👀 pic.twitter.com/Y1Mt2CKOH0 — Footy Humour (@FootyHumour) April 9, 2024

Il est donc impossible de sourcer la prédiction, ni d'en connaître les paramètres de calcul. Est-ce vraiment l'œuvre d'une intelligence artificielle ?

Quoi qu'il en soit, le pronostic ne met pas beaucoup en valeur les clubs français. Seulement quatre succès pour le Paris Saint-Germain et deux pour l'Olympique lyonnais.

Rappelons que le seul club français vainqueur de la Ligue des champions à ce jour reste l'Olympique de Marseille. Le club phocéen avait créé la surprise en 1993 face à l'AC Milan.

2071 pour voir gagner l'OL pic.twitter.com/Iz2ysdEgtG — DéphaseuR (@DephaseuR) April 9, 2024

Pronostic déjoué dès la fin de saison ?

Afin que cette prédiction obtienne un semblant de crédibilité, il faut que Barcelone remporte la Ligue des champions cette saison. Le club catalan sort d'une première manche victorieuse contre le PSG (2-3).

Le Barça a un pied en demi-finales, mais rien n'est garanti. En effet, les Parisiens peuvent très bien renverser la situation au match retour.

Pour l'heure, Barcelone se trouve très loin de la finale, et encore moins de la remporter. Vient également le problème de Manchester United.

Selon l'intelligence artificielle, les Red Devils remporteraient la compétition l'an prochain. Sixièmes du championnat anglais, ils pourraient ne pas se qualifier pour la prochaine édition.

