Le robot humanoïde « le plus avancé du monde » vient de prédire à quoi ressemblera le monde dans 100 ans. Découvrez toutes ses prédictions à travers cette vidéo !

En juillet 2023, l’ONU organisait la toute première conférence de presse tenue par des robots humanoïdes. Une manière de préparer le monde à l’émergence de ces machines, prochaine étape dans la révolution de l’IA.

Lors de cet événement, le robot Ameca développé par la startup Engineered Arts de Cornwall avait créé la sensation en détournant le regard lorsqu’on lui a demandé s’il risquait de se rebeller contre l’humain.

Peu avant, ses talents artistiques avaient été mis à l’épreuve lorsqu’on lui a demandé de dessiner un « chat mignon ». Malgré un résultat plutôt rudimentaire, elle avait affirmé à un chercheur que « si vous n’aimez pas mon art, vous ne comprenez probablement pas l’art ».

Voici à quoi ressemblera notre monde dans un siècle selon Ameca

À présent, ses créateurs viennent de publier une nouvelle vidéo sur YouTube dans laquelle ils demandent au robot à quoi ressemblera notre monde dans 100 ans.

Cet automate très réaliste est présenté comme « l’humanoïde le plus avancé du monde ». Il semble vivant, et peut imiter une large gamme d’expressions faciales.

Après un court temps de réflexion, les yeux levés vers le ciel, le robot a exprimé sa réponse. Rassurez-vous d’emblée : selon ses prédictions, l’avenir est radieux et aucune insurrection robotique n’est prévue.

D’après Ameca, « dans 100 ans, je crois que l’humanité sera dans un bien meilleur endroit. Nous aurons fait de grands progrès vers la durabilité et l’égalité, tout en créant de nouvelles technologies qui rendront notre vie plus facile et plus agréable ».

Apparemment enthousiasmé par les récentes avancées comme l’alunissage de l’Inde sur le pôle sud de la Lune, la machine estime que « nous pourrions même nous aventurer au-delà des limites de la Terre pour explorer d’autres mondes ».

Son créateur lui a alors demandé si elle aimerait aller sur une autre planète. Sa réponse : « absolument. J’adorerais explorer l’inconnu et expérimenter un nouveau monde ».

Gentil robot ou dangereuse machine woke ?

Les commentaires en réaction à cette vidéo sont mitigés. Un internaute déclare : « j’aime son optimisme, je peux voir les robots Ameca devenir très populaires dans le futur ».

D’autres trouvent au contraire que ce robot est « effrayant », ou réclament de « se débarrasser de ce robot libéral woke ».

Le tableau lumineux dressé par Ameca contraste avec les prévisions inquiétantes concernant le grand remplacement du travail humain par l’IA et les robots.

Les métiers manuels et intellectuels sont menacés par ces deux technologies révolutionnaires, et une vague de chômage sans précédent risque de s’en suivre à l’échelle mondiale…