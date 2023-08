Chandrayaan-3 : pourquoi et comment voir l’Inde conquérir la Lune ?

C’est l’événement du jour. L’Inde va tenter de conquérir la Lune pour la troisième fois avec sa mission Chandrayaan-3. En cas de succès, elle sera le premier pays à alunir sur la « face cachée » et pourrait découvrir de l’eau gelée… Voici comment visionner ce spectacle en direct !

En juillet 2023, la mission Chandrayaan-3 était lancée via le Launch Vehicle Mark-3 depuis le Satish Dhawan Space Centre situé sur l’île de Sriharikota au sud de l’Inde.

L’Inde retente sa chance après le crash de Chandrayaan-2

Cette nouvelle mission succède à Chandrayaan-2, dont le vaisseau s’était écrasé avant d’atterrir sur la Lune en 2019.

Pour éviter une telle catastrophe, l’agence spatiale indienne a apporté plusieurs améliorations au lander de Chandrayaan-3. Celles-ci vont lui permettre de prendre en charge davantage de dispersion.

De plus, les capteurs, les systèmes de propulsion et le logiciel intégré ont été mis à jour pour minimiser les chances d’échec.

On retrouve notamment un sismomètre, une sonde thermique, un spectromètre à rayons X et laser et un rétroflecteur de la NASA.

Le vaisseau spatial inclut également un module de propulsion et un rover, mais ceux-ci sont restés identiques à ceux de Chandrayaan-2.

Plus tôt cette semaine, l’ISRO a partagé des images de la face cachée de la lune prise par le lander Vikram de Chandrayaan-3.

Chandrayaan-3 Mission:



Here are the images of

Lunar far side area

captured by the

Lander Hazard Detection and Avoidance Camera (LHDAC).



This camera that assists in locating a safe landing area — without boulders or deep trenches — during the descent is developed by ISRO… pic.twitter.com/rwWhrNFhHB — ISRO (@isro) August 21, 2023

L’orbiteur de Chandrayaan-2 toujours en orbite de la lune a également commencé à communiquer avec le lander et va aider à connecter son rover avec la station spatiale située sur Terre…

Une mission historique pour découvrir l’eau gelée cachée sur la Lune

Cette troisième mission lunaire indienne vise à alunir sur le pôle sud, loin de la face visible depuis la Terre. Cette région pourrait renfermer d’importants secrets sur la Lune, notamment l’existence potentielle d’eau gelée qui pourrait aider l’établissement d’habitations humaines sur le satellite naturel.

Cette eau gelée pourrait également servir de carburant pour de futures missions vers des astres encore plus lointains ! Il s’agit donc d’une mission aux enjeux immenses…

En cas de succès, l’Inde sera le premier pays à alunir avec succès sur le pôle sud de la Lune. Elle serait aussi le quatrième pays à réussir à se poser sur le satellite, après les États-Unis, l’URSS et la Chine.

Il y a quelques jours, la Russie a tenté de lancer son vaisseau Luna-25. Ce dernier s’est écrasé sur la surface lunaire après une perte de contrôle ce samedi 19 août.

Comment visionner l’événement en direct ?

Chandrayaan-3 Mission:

The mission is on schedule.

Systems are undergoing regular checks.

Smooth sailing is continuing.



The Mission Operations Complex (MOX) is buzzed with energy & excitement!



The live telecast of the landing operations at MOX/ISTRAC begins at 17:20 Hrs. IST… pic.twitter.com/Ucfg9HAvrY — ISRO (@isro) August 22, 2023

Quarante jours après son lancement depuis le sud de l’Inde, Chandrayaan-3 va entamer son étape finale en tentant d’alunir ce 23 août 2023.

L’Indian Space Research Organisation (ISRO) va diffuser la mission en direct sur sa chaîne YouTube, dans la vidéo située ci-dessous ! Le lancement débutera à partir de 13h50, et l’alunissage est prévu aux alentours de 14H30 !