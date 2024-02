États-Unis : une panne de tous les opérateurs 5G déchaîne les complotistes

L’heure de gloire de la 5G n’est pas près de sonner, surtout aux États-Unis. Cette innovation connaît encore quelques imperfections. Et cette tendance crée une tension considérable dans ce pays. En effet, certains complotistes ont des théories assez douteuses concernant cette panne de la 5G dans le pays de l’Oncle Sam.

Une série Netflix cartonne en ce moment aux États-Unis. « Leave the World Behind » relate l’histoire d’un monde où on ne peut pas utiliser nos smartphones. Et c’est une situation invivable pour plusieurs personnes. Toutefois, cette fiction pourrait devenir une réalité. En effet, des opérateurs 5G ont connu une panne assez conséquente aux États-Unis. Les complotistes américains n’ont pas tardé à s’exprimer sur le sujet.

Panne de la 5G aux États-Unis : un coup des hackers chinois ?

La 5G gagne du terrain aux États-Unis. Plusieurs Américains exploitent déjà ce réseau performant. Les opérateurs Cricket Wireless, T-Mobile, Verizon, ou AT&T sont les références dans ce secteur. Mais ils ont tous signalé des pannes depuis la matinée du 22 février. Un monde chaotique pour les complotistes américains.

Alex Jones n’a pas tardé à réagir face à la situation. Ce théoricien du complot a mentionné que ces pannes sont des attaques directes des hackers chinois.

« Est-ce une cyberattaque ? AT&T est très discret » Alex Jones lors de son émission sur internet. Cette approche accentue de plus en plus les doutes dans la tête des Américains. En effet, Alex Jones a l’habitude de se poser une simple question pour alerter ses adeptes. Et ça marche. Actuellement, plusieurs personnes sont emballées par l’idée d’une cyberattaque chinoise aux États-Unis.

« Leave the World Behind », le cœur de cette théorie du complot

« Part d’internet. Pas de téléphone. Pas de retour à la normale » telle est le synopsis promotionnel de la série phare de Netflix. Les pannes de la 5G sont alors les débuts de cette vie apocalyptique aux États-Unis, du moins selon certaines personnes.

Et les noms de producteurs incitent le doute dans les pensées des complotistes. Barack et Michelle Obama ont participé à la production de cette fiction. Et le couple présidentiel figure déjà au centre des théories de complot aux États-Unis. Selon QAnon, et les autres groupes similaires, les Obama dirigeraient un réseau mondial de pédophile, et que Michelle Obama est transgenre. Et l’ancien président n’est pas épargné. Selon les complotistes, il ne serait pas né aux États-Unis.

Mais cette situation n’est pas une première aux États-Unis. Presque toutes les séries et films apocalyptiques sont associés à des théories du complot. En effet, ces œuvres exploitent les peurs de l’humanité, et parfois, ils installent un doute considérable dans les pensées.

Children of Men, un film de 2006 est un des exemples. Certaines personnes l’associent à la crise des réfugiées syriennes en 2015. Bird Box figure aussi dans la liste. Ce film met en relation des monstres et les médias sociaux.

Netflix n’a pas encore réagi pour calmer le public. Toutefois, cette approche pourra alléger les tensions dans plusieurs États américains.

