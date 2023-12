Netflix dévoile son Big Data pour la 1ère fois : voici les plus grands succès, surprises garanties !

Netflix vient de dévoiler ses données pour la toute première fois ! L’occasion inédite de découvrir les plus grands succès de l’année 2023 parmi les films et séries diffusées sur la plateforme. Alors, quelle est la recette secrète du succès ?

Depuis le lancement de sa plateforme de streaming en 2007, Netflix a progressivement conquis le monde entier au point de devenir la principale source de divertissement d’une large partie d’entre nous.

Toutefois, bien qu’elle s’appuie fortement sur l’analyse Big Data, la firme américaine n’a jamais vraiment dévoilé les données sur les préférences de ses spectateurs. Seul le top 10 des films et séries est régulièrement mis à jour sur la page d’accueil.

À présent, pour la première fois, les données sur les contenus les plus populaires de janvier à juin 2023 ont été dévoilées. On peut découvrir les statistiques de 18 214 titres visionnés au moins 50 000 heures. Voici ce que l’on apprend.

Les séries pour jeunes femmes : une poule aux oeufs d’or

En explorant ces données, plusieurs révélations sont au rendez-vous. On apprend notamment que beaucoup de séries populaires sont destinées aux jeunes femmes.

Comme beaucoup s’en doutent sûrement, la série dédiée à Mercredi Adams est un grand succès. Il suffit d’avoir fréquenté les réseaux sociaux au cours de l’année pour s’en rendre compte.

Au total, cette série a été visionnée plus de 500 millions d’heures par l’ensemble des utilisateurs. Toutefois, d’autres programmes ayant suscité moins de buzz sur TikTok ont également cartonné.

C’est le cas de Outer Banks, Firefly Lane, la série coréenne Crash Course in Romance, mais surtout Ginny & Georgia dont la deuxième saison a occupé les spectateurs pendant 622,8 millions d’heures !

Et le plus grand succès de 2023 est…

Les productions d’aventure rencontrent aussi un vif succès, comme FUBAR avec Arnold Schwarzenegger ou la série Kaleidoscope. D’autres programmes mariant action et intrigue ont bien fonctionné, à l’instar de The Diplomat.

Cependant, la série la plus regardée au cours de cette période de six mois est The Night Agent. Elle a totalisé 821,1 millions d’heures de visionnage.

Le public Netflix nostalgique des années 2000 ?

On remarque que beaucoup de succès Netflix rappellent la télévision du début des années 2000. C’est le cas de The Mother avec Jennifer Lopez, Murder Mystery 2 avec Adam Sandler et Jennifer Aniston, Extraction 2 avec Chris Hemsworth, ou encore You People avec Eddy Murphy.

Ceci s’explique par l’immense audience de la plateforme. Les programmes les plus légers et digestes sont logiquement les plus populaires. Le service n’a pas remplacé les chaînes de télévision et les blockbusters, mais crée une alternative.

Cependant, les productions originales de Netflix cumulent 55% du nombre total d’heures de contenu visionnées par les utilisateurs contre 45% pour les films et séries sous licence.

Jamais auparavant un service de streaming n’avait dévoilé autant de données. Le CEO de Netflix, Ted Sarandos, a expliqué ne pas l’avoir fait plus tôt parce que leur business était encore en développement et cette transparence aurait pu être exploitée par la concurrence.

Cependant, il estime que ceci a créé un climat de méfiance au fil du temps. En révélant ces informations chiffrées, la firme veut créer un meilleur environnement pour les utilisateurs et pour les producteurs de contenu. Dorénavant, un nouveau rapport sera publié tous les 6 mois !

Et vous, quelle était votre série Netflix préférée en 2023 ?