Top des meilleurs VPN pour débloquer Netflix

Netflix propose une bibliothèque de contenu totalement différente selon les pays, en raison des restrictions mondiales liées aux droits d’auteur et aux licences. Cependant, grâce à l’utilisation d’un réseau privé virtuel, il est possible de modifier virtuellement votre localisation. En choisissant le meilleur VPN pour Netflix, vous pouvez contourner les géo-blocages. Et cela tout en protégeant votre vie privée en ligne.

Netflix est sans conteste l’un des services de streaming les plus populaires au monde, attirant des millions d’utilisateurs chaque jour. Cependant, en raison des restrictions géographiques, tous les contenus ne sont pas disponibles simultanément en France et à l’étranger. C’est là qu’un VPN gratuit ou payant pour débloquer Netflix devient intéressant.

Un réseau privé virtuel vous permet de contourner ces restrictions géographiques afin d’accéder à l’ensemble des catalogues de la plateforme SVoD. Bien entendu, il est essentiel de choisir le bon service VPN pour cette tâche. Suivez notre guide pour faire le meilleur choix.

NordVPN

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs disponibles : plus de 5 400

Emplacement des serveurs : 60 pays

Protocoles VPN : NordLynx (basé sur WireGuard), OpenVPN (UDP/TCP), IKEv2/IPSec

Fonctionnalités de sécurité : Cryptage AES-256 bits, kill switch, split tunneling, protection contre les fuites DNS et IPv6

Politique de non-journalisation : stricte

Dispositifs compatibles : Linux, Windows, macOS, iOS et Android

Considéré comme l’un des meilleurs VPN sur le marché, NordVPN propose une large sélection de serveurs optimisés pour le streaming, donnant accès à de nombreuses bibliothèques de contenu Netflix. De plus, le prix mensuel est abordable, avec la possibilité de connecter jusqu’à six appareils simultanément.

NordVPN offre également une sécurité renforcée avec un cryptage de niveau militaire, un tunneling divisé et un kill switch, ainsi que des connexions rapides et fiables pour un streaming de haute qualité. En plus de Netflix, NordVPN permet l’accès à d’autres services de streaming populaires. Entre autres, Disney+, Amazon Prime, Hulu et BBC iPlayer. Ses applications conviviales sont aussi disponibles sur différentes plateformes pour une expérience de streaming sécurisée partout.

Large sélection de serveurs optimisés pour le streaming

Sécurité renforcée et une protection maximale des données en ligne

Possibilité de connecter jusqu’à six appareils simultanément

Politique no-logs et connexions cryptées pour une confidentialité totale

Assistance par chat en direct disponible

Légèrement plus cher que certains autres fournisseurs

Vitesse de connexion variée en fonction de la localisation du serveur

Surfshark

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs disponibles : 3 200

Emplacement des serveurs : 62 localisations

Nombre maximum de connexions simultanées : illimité

Protocoles VPN : OpenVPN (UDP et TCP) et IKEv2/IPsec

Cryptage : chiffrement AES-256 bits

Fonctionnalités avancées : Mode multihop, CleanWeb, serveurs NoBorders

Surfshark est un service VPN récent réputé pour faciliter la diffusion de Netflix et d’autres sites de streaming. Tous ses serveurs permettent un accès à Netflix sans essais et erreurs, avec une redirection principalement vers la version américaine, mais aussi vers des versions locales pour certains pays comme la France, le Canada et le Japon.

Ce VPN offre également des débits rapides. Ce détail est important pour une diffusion en haute définition sans mise en mémoire tampon, tout en garantissant un haut niveau de sécurité et de confidentialité en ligne. De plus, il est compatible avec plusieurs plateformes et permet un nombre illimité de connexions simultanées.

Une politique stricte de non-journalisation des données

Tous les serveurs permettent un accès à Netflix

Politique de non-journalisation stricte pour une confidentialité maximale

La possibilité de se connecter simultanément sur un nombre illimité d’appareils

Débits rapides

Certaines fonctionnalités nécessitent l’utilisation de Surfshark One

Serveur parfois lent

Cyberghost

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : 7 484

Emplacement des serveurs : 91 pays

Nombre maximum de connexions simultanées : 7

Protocoles de sécurité : OpenVPN, IKEv2, L2TP/IPsec, WireGuard

Cryptage : chiffrement AES-256 bits

Fonctionnalités avancées : Serveurs optimisés pour le streaming, ad-blocker, protection contre les fuites DNS

Cyberghost offre une expérience fluide pour regarder Netflix grâce à sa section vidéo en streaming dédiée. En sélectionnant Netflix dans l’application, la connexion VPN s’active automatiquement, permettant un accès facile et rapide au service de streaming.

En plus de son accès facile à Netflix, cette solution offre des vitesses de connexion rapides, une sécurité de premier ordre avec un cryptage fort et une politique de non-journalisation des données. Le support client rapide est également disponible pour toute aide éventuelle. CyberGhost couvre aussi une large gamme de dispositifs et de plateformes. Il offre aux utilisateurs la possibilité de profiter de la diffusion sécurisée de Netflix sur leurs appareils préférés, où qu’ils soient.

Accès à la version américaine de Netflix

Vitesses rapides et constantes

Interface facile idéal pour les débutants

Politique de non-journalisation

Ne fonctionne pas de manière fiable en Chine

Les options de personnalisation avancée limitées

PrivateVPN

Caractéristiques techniques Protocoles VPN : OpenVPN, L2TP, IKEv2, PPTP, et IPSec

Cryptage des données : AES-256 bits

Connexions simultanées : jusqu’à 10 connexions

Connexions simultanées : jusqu’à 10 appareils

Private Internet Access (PIA) est réputé pour sa simplicité d’utilisation et ses prix abordables. Avec PIA, vous pouvez facilement protéger votre connexion sur la Nintendo Switch en utilisant leur application conviviale.

Le service offre un chiffrement solide et des protocoles VPN sécurisés pour garantir la confidentialité de vos données. Bien que son réseau de serveurs puisse être légèrement moins étendu que d’autres fournisseurs, PIA offre une solution fiable et accessible pour sécuriser votre expérience de jeu.

Fonctionne avec Netflix US

Vitesses de connexion très rapides

Politique de non-journalisation pour garantir la confidentialité de vos informations

Réseau de serveurs moins étendu

Le chat en direct n’est pas disponible à toute heure

AtlasVPN

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : Plus de 700 serveurs

Emplacement des serveurs : 30 emplacements

Connexions simultanées : jusqu’à 5 connexions

Protocoles de sécurité avancés : OpenVPN, WireGuard

Fonctionnalités avancées : Protection contre les fuites DNS, blocage des publicités et des trackers.

AtlasVPN est une solution VPN complète qui garantit un accès sécurisé et confidentiel à Internet. En plus de protéger votre confidentialité en ligne, il offre la possibilité de contourner les restrictions géographiques. De cette manière, vous pouvez accéder à des services en ligne normalement indisponibles dans votre pays.

En ce qui concerne Netflix, le VPN vous permet spécifiquement d’accéder à la bibliothèque américaine. Cela signifie que vous pouvez profiter d’un vaste catalogue de contenus exclusifs disponibles uniquement pour les utilisateurs aux États-Unis.

Protection solide de la confidentialité

Interface conviviale

Contournement des restrictions géographiques

Nombre de serveurs limité

Fonctionnalités limitées

Express VPN

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : plus de 3 000

Emplacement des serveurs : 94 pays

Protocoles VPN : OpenVPN (UDP/TCP), IKEv2 et Lightway

Fonctionnalités avancées : MediaStreamer, split tunneling, Network Lock (Kill Switch)

Dispositifs compatibles : Windows, macOS, iOS, Android, Linux, Apple TV, Xbox One et PS4

ExpressVPN est un excellent choix pour accéder à Netflix malgré son coût légèrement supérieur à NordVPN et Surfshark. Le service propose une page dédiée à la plateforme. Ses serveurs sont également fiables pour contourner les restrictions géographiques du service de streaming.

Une caractéristique intéressante d’ExpressVPN est son proxy DNS intelligent appelé MediaStreamer. Celui-ci offre la possibilité d’accéder à Netflix sur des appareils de streaming qui ne prennent généralement pas en charge les VPN. Entre autres, Apple TV, Xbox One ou encore PS4.

De nombreux appareils de diffusion en continu pris en charge

Débloque de nombreuses autres plateformes de diffusion en continu

Très simple d’utilisation

Bonne vitesse de connexion

Légers problèmes depuis la mise à jour de Netflix

L’application nécessite des ressources système plus élevées sur certains appareils

IPVanish

Caractéristiques techniques Protocoles de sécurité avancés : OpenVPN, IKEv2, L2TP/IPSec

Nombre de serveurs : plus de 1 500 serveurs dans plus de 75 pays

Cryptage des données : AES 256 bits

Fonctionnalités avancées : Kill Switch, protection contre les fuites DNS/IPv6, connexion sécurisée Wi-Fi.

IPVanish est une option fiable pour ceux qui souhaitent accéder à Netflix aux États-Unis. De plus, la confidentialité et la sécurité sont au cœur des préoccupations de cette solution garantissant ainsi la protection de vos données pendant votre navigation en ligne.

En outre, les vitesses de connexion sont suffisamment décentes pour vous permettre de profiter du streaming en haute définition sans interruption. Cerise sur le gâteau, IPVanish propose des applications conviviales pour Windows, macOS, iOS, Android et Fire TV.

Fonctionne avec Netflix US et UK

Vitesses rapides

Fournisseur d’accès sans enregistrement avec une sécurité forte

Permet un nombre illimité de connexions simultanées

La vitesse de diffusion peut être irrégulière

Le support client moins réactif

VPN pour débloquer Netflix : FAQ

Comment utiliser un VPN avec Netflix ?

L’utilisation d’un VPN avec Netflix est simple, à condition que votre fournisseur le prenne en charge. Pour commencer, inscrivez-vous à l’un des services VPN recommandés ci-dessus, puis suivez ces instructions pour profiter de Netflix avec votre VPN :

Téléchargez et installez le logiciel VPN à partir du site web de votre fournisseur ou d’une place de marché d’applications officielle. Assurez-vous d’utiliser un VPN compatible avec Netflix.

Sélectionnez un serveur VPN dans la région à partir de laquelle vous souhaitez accéder à Netflix. Les contenus varient selon les régions. Consultez le site web de votre fournisseur ou contactez le service clientèle si besoin.

Connectez-vous au réseau privé virtuel. Une fois la connexion établie, ouvrez Netflix dans un navigateur ou une application et commencez à regarder !

Si vous rencontrez des problèmes, il est recommandé de contacter le service clientèle. Vous pourriez avoir besoin de modifier certains paramètres de votre appareil, comme les paramètres IPv6 ou DNS.

Pourquoi préconisons-nous l’utilisation d’un VPN avec Netflix ?

Un VPN dépasse le simple rôle de tromper les applications et les sites web concernant la localisation de l’utilisateur. Il joue un rôle essentiel dans la protection de la vie privée, bénéficiant ainsi à tous, indépendamment de leur utilisation de Netflix. L’interdiction des VPN par Netflix peut être perçue comme une mesure agressive qui vise à bloquer les utilisateurs de VPN, même ceux qui sont abonnés et payants. Cette politique peut compromettre la vie privée, en particulier pour ceux qui se connectent à des réseaux Wi-Fi publics. En tant qu’utilisateur, vous avez le droit d’utiliser un VPN, et Netflix devrait respecter ce droit sans vous obliger à choisir entre vie privée et divertissement.

Pourquoi Netflix interdit-il la plupart des VPN ?

Netflix applique les mêmes restrictions à tous les utilisateurs, qu’ils résident dans d’autres pays, soient en visite temporaire, ou utilisent un VPN pour des raisons de confidentialité et de sécurité. Ainsi, l’accès aux services de streaming nationaux est limité pour tous, sans distinction.

Accéder à l’application Netflix avec un VPN, est-ce la même chose que regarder Netflix dans un navigateur web ?

Accéder à l’application native de Netflix, telle que celle sur Android et iOS, peut être légèrement plus difficile pour les VPN que d’utiliser le service dans un navigateur web comme Chrome ou Firefox. Netflix peut parfois contourner les serveurs DNS du VPN et accéder au serveur DNS public le plus proche, révélant ainsi votre véritable emplacement et bloquant l’accès, même avec un VPN.

Heureusement, les VPN que nous recommandons ont réussi à surmonter cet obstacle. Ainsi, vous ne devriez pas rencontrer de problème pour accéder à Netflix via leurs applications.

