PlayStation 6 : le lancement déjà prévu ? Découvrez pour quelle année !

La PlayStation 6, c’est pour bientôt ? Shuhei Yoshida, ancien directeur de PlayStation, s’est exprimé sur la possible date d’arrivée de la prochaine génération de consoles.

Dans une interview accordée à GamesBeat, il a évoqué l’allongement des cycles de vie des consoles et ses conséquences sur la sortie de la PS6. Selon lui, elle n’est pas pour tout de suite.

Alors, cette console, c’est pour demain ?

Autrefois, les nouvelles consoles arrivaient sur le marché tous les cinq à six ans. Cependant, cette durée a tendance à augmenter.

Par exemple, la PlayStation 4 est sortie en 2013 et la PlayStation 5 en 2020, soit un écart de sept ans. D’ailleurs, Yoshida l’a bien confirmé. « C’est vrai, ça s’allonge » déclare-t-il en référence au temps entre la sortie de deux générations de consoles s’allonge progressivement.

« Le dernier cycle était de sept ans. Si c’est sept ans, nous en verrons un nouveau en 2027. Je n’ai aucune information sur la prochaine PlayStation, mais il me semble un peu tôt pour le dire. » a-t-il avoué.

« La génération PS5 a été ralentie à cause de problèmes de fabrication. Si la prochaine PlayStation sort en 2028, cela me semble être le bon moment. » ajoute-t-il

Yoshida a même suggéré que la prochaine Xbox pourrait voir le jour à la même période. Il faisait sûrement allusion à la fuite de Microsoft en 2023 évoquant un projet pour 2028.

Pourquoi ça s’est allongé ?

Yoshida a évoqué que la pandémie a créé une situation particulière dans l’industrie du jeu vidéo. Pendant le Covid-19, la demande pour les jeux vidéo a explosé, car les gens étaient confinés et passaient plus de temps à jouer.

Les entreprises ont donc massivement recruté et investi pour répondre à cette demande. Mais une fois la pandémie passée, la situation est revenue à la normale, et cette croissance soudaine n’était plus soutenable.

Résultat : elles se sont retrouvées avec trop d’employés et des dépenses trop élevées. Elles ont donc dû faire marche arrière afin d’ajuster leurs stratégies. Comme l’a dit Yoshida : « Il a fallu revenir à la réalité et s’adapter »

Selon Yoshida, sans cette période exceptionnelle, l’industrie aurait connu une croissance plus progressive et stable. Reste à savoir quand et comment l’industrie du jeu vidéo retrouvera une croissance stable et durable.

Quoi qu’il en soit, je crois que les analyses de Yoshida tiennent la route. Comme en témoigne l’écart de plus de huit ans entre la sortie de la Nintendo Switch et celle de sa future successeure.

Selon vous, Sony devrait-il accélérer le rythme ou prendre son temps pour peaufiner la PlayStation 6 ?

Partagez votre avis dans le commentaire !

