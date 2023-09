La Xbox de 2028 se dévoile via un leak ! Premier aperçu du futur du gaming

Un document en fuite de la FTC révèle les projets de Microsoft pour la future Xbox de 2028 ! Il pourrait s’agir d’une console hybride, exploitant à la fois la puissance de son hardware et celle du Cloud pour proposer des expériences vidéoludiques d’une envergure inédite…

La PlayStation 5 et la Xbox series X sont actuellement les consoles de jeu les plus avancées, tandis que la Nintendo Switch 2 devrait les égaler en 2024 selon les dernières fuites d’informations en date.

Toutefois, Microsoft a le regard tourné vers l’avenir et a déjà prévu depuis bien longtemps la prochaine génération de Xbox. C’est ce que révèle la fuite d’un document provenant de la FTC des États-Unis.

On apprend notamment que la firme américaine prévoit une Xbox Series X sans lecteur disque, mais c’est loin d’être la révélation la plus stupéfiante…

En réalité, Microsoft aurait déjà des plans pour la future Xbox de 2028 et espère atteindre la « pleine convergence » entre sa plateforme de Cloud Gaming et son hardware physique pour proposer des « jeux cloud hybrides ».

BREAKING NEWS: The Next Generation Xbox early details (Release in 2028, Cloud-Hybrid games, potentially switching to Arm) I have no idea what is happening but this is a massive leak and I ain't never seen anything like this ever happen before #XboxNextGen #NextGenXbox #Xbox2028 pic.twitter.com/f3zlhw9iFd