Pornhub, YouPorn, RedTube : la vraie raison pour laquelle ils ferment en France

Pornhub, YouPorn et RedTube suspendent leur accès en France pour contester une loi imposant la vérification d’âge.

Depuis le 4 juin 2025, les internautes français rencontrent un message inhabituel lorsqu’ils tentent d’accéder à Pornhub, YouPorn et RedTube. Le groupe Aylo suspend l’accès à ces plateformes dans l’Hexagone pour protester contre la loi SREN, adoptée le 21 mai 2024. Cette législation impose une vérification d’âge stricte pour protéger les mineurs contre les contenus pornographiques.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Choix volontaire d’Aylo

Ce refus résulte de la crainte d’Aylo concernant les risques de piratage et les fuites de données personnelles liées aux systèmes de vérification actuels. Le groupe, basé à Chypre, qualifie cette loi de « symbolique, inutile et dangereuse » pour la vie privée des internautes.

Dans un communiqué de presse publié le 3 juin 2025, l’Arcom déclare prendre « acte de la décision du groupe Aylo » : « Le groupe Aylo, a fait le choix de se soustraire à l’impératif que constitue la protection des mineurs en suspendant l’accès à ses contenus en France, y compris pour un public majeur. »

Ainsi, au lieu de vidéos, les utilisateurs de Pornhub et YouPorn en France découvrent désormais un message contestataire. Illustrée par La Liberté guidant le peuple d’Eugène Delacroix, cette image symbolise leur opposition à la loi.

Paradoxalement, Solomon Friedman, vice-président d’Ethical Capital Partners, propriétaire d’Aylo, défend que « Aylo est très pro-vérification d’âge ». En alternative, il propose une vérification au niveau des appareils, via des géants comme Google ou Apple. Une méthode qu’il juge moins intrusive et impossible à contourner par VPN.

L’Arcom, une fermeté assumée

L’Arcom rejette les arguments d’Aylo. Le gendarme de l’audiovisuel souligne que des solutions comme le double anonymat permettent de vérifier l’âge tout en protégeant les données personnelles.

Cinq des six sites récemment mis en demeure par l’Arcom ont déjà adopté ces solutions. L’autorité rappelle qu’un tiers des adolescents de 12 à 17 ans visitent Pornhub chaque mois, justifiant ainsi l’urgence de la protection des mineurs contre les contenus inappropriés.

Le régulateur du numérique continue de renforcer ses pouvoirs afin de sanctionner les sites non conformes, y compris ceux basés dans l’UE, à partir du 7 juin 2025. De son côté, Clara Chappaz, ministre du Numérique, a dénoncé une « prise d’otage » de la part d’Aylo.

Pour sa part, le ministre de l’Égalité Aurore Bergé, salue le départ des sites non conformes. Cependant, les internautes en France peuvent toujours se tourner vers des VPN ou des plateformes non régulées pour accéder à Pornhub, YouPorn et RedTube.

Pornhub et YouPorn : après la France, la pression s’étend en Europe

D’autre part, l’Union européenne, à travers le Digital Services Act (DSA), renforce ses exigences en matière de vérification d’âge. Dix-sept plateformes basées dans l’UE, en dehors de la France, doivent se conformer à cette législation d’ici le 6 juin 2025. Les sites français et non-UE sont, quant à eux, déjà soumis à ces règles depuis le 11 avril.

En parallèle, la Commission européenne mène une enquête sur Pornhub et d’autres plateformes comme XNXX. L’organisme prévoit également la mise en place d’une application de vérification d’âge, PLEASE USE CODE WITH CAUTION, dès juillet 2025.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.