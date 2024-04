SAP introduit des solutions IA innovantes pour la Supply Chain

SAP SE annonce des avancées significatives avec l'intégration de l'IA dans ses solutions de supply chain. Ces innovations promettent de transformer radicalement la productivité, l'efficacité et la précision dans l'industrie manufacturière. Les nouvelles capacités permettent aux entreprises d'exploiter les données en temps réel pour améliorer leurs décisions.

Réponses aux défis actuels

Muhammad Alam, membre du Conseil Exécutif de SAP SE, souligne l'importance de l'agilité et de l'intelligence dans l'industrie actuelle.

« Les entreprises sont aujourd'hui confrontées à des défis allant des perturbations de leur supply chain et des pénuries de main-d'œuvre aux incertitudes géopolitiques. », déclare Muhammad Alam. « SAP est conscient de l'impératif d'agilité et d'intelligence, en stimulant l'innovation avec des solutions alimentées par l'IA pour rationaliser la supply chain et les processus de fabrication. Ainsi, les entreprises peuvent améliorer leur efficacité opérationnelle et atténuer les risques, tout en satisfaisant leurs clients avec un service de qualité supérieure, ouvrant ainsi la voie à une croissance soutenue et à une meilleure compétitivité sur le marché. »

Impact mesurable sur les clients

Des clients comme SMA Solar Technology AG bénéficient déjà de ces innovations. Ils observent une augmentation de 15 % de la productivité et une réduction significative des coûts liés à la supply chain. L'utilisation de l'IA pour le contrôle visuel dans la fabrication est un atout majeur pour des opérations durables.

Stratégie d'IA et impacts opérationnels

Selon une étude IDC sponsorisée par SAP, une majorité de responsables supply chain intègrent l'IA dans leurs processus. L'IA aide à améliorer la prise de décisions en temps réel et accroît l'efficacité opérationnelle.

Améliorations clés des Solutions SAP

Optimisation des décisions avec l'IA . Les entreprises peuvent maintenant traiter de grandes quantités de données machines. L'intégration du contrôle visuel par ordinateur piloté par l'IA améliore la qualité par automatisation.

. Les entreprises peuvent maintenant traiter de grandes quantités de données machines. L'intégration du contrôle visuel par ordinateur piloté par l'IA améliore la qualité par automatisation. Rationalisation du développement des produits . Les développeurs peuvent utiliser Joule, le Copilote IA de SAP, pour collecter et améliorer les idées de nouveaux produits efficacement grâce à des requêtes en langage naturel.

. Les développeurs peuvent utiliser Joule, le Copilote IA de SAP, pour collecter et améliorer les idées de nouveaux produits efficacement grâce à des requêtes en langage naturel. Détection des anomalies des équipements . L'IA permet de traiter proactivement les pannes potentielles en utilisant des données de capteurs des équipements intelligents et des plates-formes EDGE.

. L'IA permet de traiter proactivement les pannes potentielles en utilisant des données de capteurs des équipements intelligents et des plates-formes EDGE. Amélioration de la réponse sur le terrain. Optimisation des itinéraires de conduite et affectation efficace des tâches grâce aux données de trafic en temps réel et aux modèles de machine learning. Cela permet une meilleure gestion des interventions.

Ces initiatives de SAP marquent un tournant dans la gestion de la supply chain. Elles promettent des opérations plus intelligentes et plus résilientes pour l'industrie manufacturière mondiale.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

