Soldes d’été NordVPN : protégez tout, payez moins – jusqu’à – 73 % dès aujourd’hui

Dans un aéroport, un café, un hôtel… vos données circulent à découvert. Avec les soldes d’été NordVPN, vous bénéficiez d’un bouclier numérique fiable, discret, activable en un clic et jusqu’à -73 % d’économies sur votre abonnement.. Cet été, partez l’esprit léger. NordVPN s’occupe du reste.

Tout ce que vous faites en ligne laisse des traces : recherches, achats, messages, habitudes. Et sur le web, ces traces se revendent cher. Sans le savoir, vous partagez bien plus que vous ne le pensez. Ce que vous lisez, où vous allez, ce que vous aimez.

Avec NordVPN, vous reprenez le contrôle. Vos données sont chiffrées, votre adresse IP masquée et vos activités à l’abri des regards indiscrets. Ils sont déjà plus de 15 millions à avoir fait ce choix pour leur vie privée. Et aujourd’hui, grâce aux soldes d’été NordVPN, cette protection ne coûte presque plus rien :

Formule Basique : une navigation sécurisée pour 3,25 €/mois, soit 81,36 € pour 25 mois au total (–71 %)

Formule Plus : ajoutez la gestion ultra-sécurisée de vos mots de passe pour 4,21 €/mois (105,36 € les 25 mois).

Formule Ultime : Pour une protection totale (VPN + Pass + cloud + assurance), comptez 6,61 €/mois, soit 165,36 € pour 25 ans (-73 %)

Sur Internet, chaque connexion laisse des traces que personne ne devrait pouvoir suivre sans votre consentement.

Pourquoi un VPN n’est plus une option, mais une nécessité ?

On croit souvent que notre vie en ligne n’intéresse personne. Pourtant, chaque jour, sans même s’en rendre compte, on laisse des traces partout : sur les sites qu’on visite, dans nos messages, nos achats, nos comptes. Et ces traces sont précieuses pour les hackers, les publicitaires ou les entreprises qui ne pensent qu’à vendre vos données.

C’est là que le VPN entre en jeu.

Il crée un tunnel chiffré entre vous et Internet, vous rendant invisible aux yeux des curieux. Publicitaires, hackers, gouvernements ou réseaux publics : personne ne peut voir ce que vous faites, ni voler ce qui vous appartient.

Protégez vos données en ligne : la sécurité NordVPN à portée de clic

Avec NordVPN, profitez d’une protection robuste et facile à utiliser, qui sécurise tous vos appareils en quelques secondes. Son application, disponible en français, est compatible avec smartphones, ordinateurs et bien plus, pour une sécurité efficace sans complication.

Mais le le meilleur VPN du moment ne se limite pas à un simple VPN. Il vous protège contre toutes les menaces en ligne grâce à :

Un bloqueur de publicités et de traqueurs avec sa Protection Anti-menaces Pro

Une surveillance constante de vos comptes via la Surveillance Dark Web

La possibilité de créer un réseau privé sécurisé grâce au Réseau Mesh

Vous pouvez également bénéficier d’une adresse IP dédiée pour contourner les restrictions et préserver votre anonymat. Votre sécurité est garantie en permanence, avec un Kill Switch qui bloque toute fuite de données en cas de coupure.

Pour aller encore plus loin, des fonctionnalités avancées comme le Double VPN et le Split Tunneling vous permettent de personnaliser votre protection et garder le contrôle total sur votre confidentialité, où que vous soyez.

Soldes d’été NordVPN : protégez ce qui compte vraiment avant qu’il ne soit trop tard

Les menaces évoluent, les collectes de données s’intensifient et votre vie numérique mérite mieux que l’approximation. Avec les soldes d’été NordVPN, c’est le moment parfait pour agir : à partir de 3,25 €/mois pendant 25 mois, sécurisez votre vie en ligne sans effort.

Ne laissez plus les risques ou les limites dicter vos connexions. Reprenez le pouvoir, dès aujourd’hui.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.