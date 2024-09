Le test de MobiMatter a pour objectif d’évaluer divers facteurs tels que le tarif, la couverture, etc. de ce marché numérique de cartes SIM. Découverte !

L’eSIM est d’autant plus importante que les fournisseurs ne cessent de se multiplier. Face à cet engouement, choisir le meilleur forfait eSIM peut rapidement devenir un casse-tête. Trouver le site officiel du fournisseur peut être difficile, surtout pour les novices. Ainsi, au lieu de parcourir Internet pour trouver le meilleur fournisseur, bon nombre d’utilisateurs optent désormais pour les marchés eSIM. MobiMatter compte parmi les places de marché proposant des cartes eSIM. Pour vous gagner du temps, nous avons décidé de le testé pour vous. Aussi, dans ce test, vous trouverez quelques points essentiels dont ses avantages et inconvénients, ainsi que ses caractéristiques

MobiMatter Un vaste catalogue de cartes et de forfaits eSIM Voir l’offre Verdict Après avoir fait un test avec MobiMatter, on peut affirmer que ce vaste magasin électronique d’eSIM qu’est MobiMatter offre un raccourci pour les nomades numériques et les grands voyageurs. Il suffit juste que l’acheteur sache comment naviguer et comment filtrer les recherches en fonction de ses besoins. De plus, en adoptant MobiMatter, chaque utilisateur connaît son fournisseur, et donc le fonctionnement de celui-ci. Par contre, son interface peut paraître sophistiquée pour certains acheteurs, surtout pour les novices. Effectivement, il faut du temps pour maîtriser tous ses différents filtres de recherche. Par ailleurs, son service client n’est pas satisfaisant. L’absence de chats en direct et d’appels téléphoniques est frustrante, notamment quand on a besoin d’un dépannage en urgence. Néanmoins, son application mobile disponible sur Android et iOS permet à la fois d’effectuer des achats d’eSIM et de recharger les forfaits. Son tarif est également à apprécier, bien qu’il s’agisse d’un intermédiaire et non un fournisseur direct. On aime Livraison immédiate de l’eSIM après achat

Un vaste choix de fournisseurs et de forfaits eSIM pour tous On aime moins Assistance à la clientèle moins satisfaisante

Interface compliquée pour les nouveaux venus

Caractéristiques techniques

Service offert : cartes eSIM + forfaits eSIM prépayés

: cartes eSIM + forfaits eSIM prépayés Forfait d’appel : Selon le fournisseur choisi par l’utilisateur

Selon le fournisseur choisi par l’utilisateur Réseaux pris en charge : 4G, 5G

4G, 5G Plans disponibles : suivant opérateur

suivant opérateur Support client : FAQ + Aide + support client

FAQ + Aide + support client Couverture : 200+ pays

200+ pays Langues disponibles : anglais, russe, hébreu, arabe, turc, espagnol

anglais, russe, hébreu, arabe, turc, espagnol Remboursement : oui, suivant conditions de remboursement

oui, suivant conditions de remboursement Application mobile : Oui

Test MobiMatter : une place de marché intéressante pour l’achat de cartes eSIM ?

MobiMatter est une place de marché de cartes SIM opérationnelle depuis 2018, et dont le siège est à Abu Dhabi. Fondé par Ibrahim Akinci, le service propose des cartes eSIM et des forfaits eSIM prépayés. En d’autres termes, ce n’est pas un fournisseur en soi, il propose plutôt les services d’autres opérateurs. Ce qui signifie qu’il s’agit juste d’un intermédiaire qui vous met en relation avec votre fournisseur de carte SIM/eSIM.

C’est une plateforme d’achat d’eSIM qui semble plutôt intéressante pour ceux qui n’ont pas le temps de vérifier une à une les offres disponibles. C’est une option futée pour éviter une perte de temps, car le service propose un large choix de fournisseurs eSIM. En achetant une eSIM chez MobiMatter, l’utilisateur connaît son fournisseur. Celui-ci peut alors choisir l’opérateur de son choix, ainsi que le type de forfait eSIM qui lui convient. Le service offre des forfaits de data et des forfaits d’appels/SMS selon le fournisseur.

Pour pouvoir tirer nos propres conclusions à propos de son fonctionnement, on a effectué un test en achetant une eSIM Airalo chez MobiMatter. Mais avant, on va vous donner un certain nombre de détails, dont notamment sa couverture et ses divers services.

Couverture et disponibilité dans le monde

A l’heure actuelle, MobiMatter propose son service dans plus de 200 pays à travers le monde. Il présente une longue liste de fournisseurs eSIM dont quelques-uns comme Airalo proposent des forfaits régionaux. Généralement, c’est le réseau 4G qui est pris en charge par l’opérateur. Toutefois, il y en a qui adoptent la 5G. C’est, par exemple, le cas d’Airalo en Europe, d’Ubigi aux Etats-Unis et de Sparks en Asie.

Si vous aussi, vous souhaitez faire votre prochain achat d’eSIM chez MobiMatter, souvenez-vous d’abord qu’il faut que votre téléphone soit compatible avec la technologie. De plus, si vous choisissez un fournisseur prenant en charge la 5G, vous devrez utiliser un appareil adéquat.

Test MobiMatter : une politique de remboursement transparente

Puisque nous n’avons rencontré aucun problème, le remboursement n’est pas nécessaire. Nous tenons quand même à vous faire part de toutes les informations disponibles.

On sait déjà que MobiMatter n’est pas un fournisseur eSIM, mais un intermédiaire entre les fournisseurs et les utilisateurs. Par conséquent, sa politique de remboursement dépend en quelque sorte de celle des opérateurs avec lesquels il collabore.

Néanmoins, MobiMatter rembourse une eSIM défaillante à condition que l’utilisateur ait déjà demandé de l’aide via son assistance à la clientèle. Avant de procéder au remboursement, le service propose de dépanner l’eSIM. Si le problème persiste au-delà de 24 heures après dépannage, MobiMatter rembourse l’utilisateur lésé. Le paiement de la somme due s’effectuera 10 à 45 jours après accord de remboursement en adoptant le même mode de paiement qu’au moment de l’achat.

A noter cependant qu’aucun remboursement n’est accordé à ceux qui n’ont pas demandé de l’aide ou qui ont endommagé/perdu leur eSIM. Il en est autant si la carte eSIM a déjà été utilisée. Le service applique en même temps une politique de retour ou d’annulation. Celle-ci concerne les eSIMs qui n’ont pas été téléchargées ou activées.

Vous pouvez utiliser son site Web ou son application pour acheter votre eSIM. En optant pour le site Web, vous allez trouver un navigateur de destination présentant les pays où le service est présent. Vous trouverez aussi les différentes options possibles sur l’utilisation d’une eSIM. La plateforme répertorie également les offres les plus populaires et les met en avant sur son site.

Quant aux moyens de paiement, MobiMatter accepte en tout 12 devises dont l’Euro (EUR), le Dirham des Emirats Arabes Unis (AED), le Dollar américain (USD) ou le Riyal Saoudien (SAR). Au moment de l’achat de votre eSIM, vous devez choisir la marque et le forfait avant de passer au paiement avec votre devise. MobiMatter permet le paiement classique via carte bancaire, Google Pay ou Apple Pay. Vous pouvez toutefois payer avec des cryptomonnaies.

Le chemin est le même si vous optez pour l’application, mais il faut vous inscrire pour pouvoir en profiter. Quand on a fait le test de MobiMatter, nous avons fait l’achat via son appli MobileMatter.

Qu’en est-il de son application mobile ?

Outre son site Internet, le MobiMatter dispose également d’une application MobileMatter. Celle-ci est sans doute destinée à rendre fluide sa relation avec la clientèle. Pour pouvoir l’utiliser, il va falloir la télécharger gratuitement sur Apple Store ou Google Play.

En ce qui concerne son fonctionnement, MobileMatter n’est autre que la version mobile du site Web du service. La seule différence est qu’une inscription est requise avant d’ouvrir l’appli sur votre smartphone. Une fois que vos informations sont enregistrées, vous pouvez parcourir l’application comme avec son site Web.

Lors de notre test de MobiMatter, on a acheté une eSIM Airalo via son application mobile. On a choisi un forfait Discover +, histoire d’essayer un forfait hybride (data+voix). Puisque les autres langues disponibles sont du chinois pour nous (J), on a donc choisi l’anglais. Une fois l’achat du forfait effectué, on a reçu un code QR sur mon e-mail. L’installation de l’eSIM s’est bien passée et nous avons commencé à utiliser le forfait.

Installation et activation de l’eSIM avec MobiMatter

En réalité, il n’y a pas d’eSIM MobiMatter à installer ou à activer. Il s’agit plutôt de l’installation et de l’activation de l’eSIM achetée via son service.

Avant de procéder à l’installation, vérifiez d’abord que votre appareil soit compatible avec l’eSIM choisie. La manière la plus facile pour ce faire est de composer le *#06#. Cela permet de faire apparaître l’identification EID s’il y en a. Une fois la vérification effectuée, vous pouvez facilement installer votre carte SIM numérique en scannant le code QR préalablement reçu sur votre e-mail. Si le code QR ne fonctionne pas, entrez le code d’activation manuellement. Si vous achetez votre eSIM à l’aide de l’application mobile, celle-ci reconnaîtra votre eSIM au prochain achat et vous demandera si vous souhaitez acheter une nouvelle ou seulement recharger votre eSIM.

Test MobiMatter : une assistance à la clientèle difficilement accessible ?

Au regard des avis divergents à propos de son assistance à la clientèle, on a décidé de vérifier par nous-même. Voici ce qu’on a constaté :

MobiMatter dispose d’une section FAQ renfermant les fréquentes questions venant des utilisateurs. Une section Aide et support est également destinée à la réception et la résolution des problèmes des clients. L’assistance à la clientèle s’effectue au moyen d’un outil interactif auquel vous devez communiquer les informations sur votre eSIM (numéro de la commande, e-mail, destination, etc.).

Cette catégorisation des requêtes permet au personnel de mieux cerner le problème, et donc de proposer la solution la plus pertinente dans les 12 heures qui suivent la requête. Malheureusement, ce n’est pas l’idéal en cas d’urgence. Par ailleurs, demander une assistance en direct via chat ou par téléphone s’avère impossible. Ce qui n’est pas très intéressant, notamment quand il y a un problème urgent à résoudre.

