L’eSIM Colombie vous offre la possibilité de contourner les frais d’itinérance élevés tout en restant connecté avec le reste du monde. Notre top 5 des meilleurs fournisseurs eSIM est à votre disposition.

Les Colombiens sont réputés pour leur joie de vivre et leur belle façon d’accueillir les touristes. Effectivement, même pour une première visite, vous allez immédiatement savourer cet accueil chaleureux. Mais qu’en est-il de votre communication avec vos proches restés au pays ? Etant donné que l’eSIM devient de plus en plus populaire, son utilisation en Colombie est aussi possible. Il suffit de choisir le meilleur forfait eSIM pour éviter les grosses dépenses. Mais comment trouver le meilleur forfait eSIM voyage ? Je vous invite à consulter ce top 5. A la fin de votre lecture, vous pourrez faire un choix aiguisé.

Saily : le meilleur fournisseur eSIM pour la Colombie en général On aime Alerte faible data

Assistance clientèle 24/7 On aime moins Pas de forfaits d’appels directs ou de SMS

Des forfaits eSIM moins riches de données Saily Le meilleur fournisseur eSIM en général Télécharger l’appli Si vous voulez partager vos moments forts sans tracas pendant votre visite en Colombie, je vous conseille d’adopter Saily. C’est la marque la plus fiable et transparente du marché, malgré le fait qu’elle soit récente. Aucun autre frais ne vous est demandé à part ceux de votre forfait. Avec les mises à niveau récentes, les plans régionaux et mondiaux sont disponibles. Autrement, vous pouvez toujours consulter son guide de dépannage en cas de problème d’utilisation. Sans oublier que Saily vous notifie via son alerte faible data quand vos données sont presque épuisées. Néanmoins, les appels doivent s’effectuer à l’aide des applis VoIP telles que FaceTime et Skype. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 1 à 20 Go

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G

Plans disponibles en Colombie : 7 à 365 jours

Tarifs : à partir de 6,99 dollars

Support client : 24h/7j et guide de dépannage

Couverture : 150+ pays

Ubigi : des forfaits eSIM de données pour tous vos appareils en Colombie On aime Compatible avec plusieurs appareils nomades

Une validité illimitée pour certains plans On aime moins Pas de forfaits d’appels directs et de SMS

Choix des offres restreints Ubigi Le meilleur fournisseur eSIM à compatibilité multiple Voir l’offre Pour les globe-trotters, l’utilisation d’Internet est incontournable pendant leurs expéditions. Si vous faites partie de ces gens-là, je vous recommande d’acheter un forfait Ubigi. Son offre commence à 500 Mo, une quantité suffisante pour les tâches moins datavores. Toutefois, la marque propose d’autres plans intéressants dont la validité peut être illimitée. Cela évite d’utiliser un pocket Wi-Fi lorsque vous vous connectez à l’aide de votre ordinateur ou votre tablette. En revanche, vous n’allez pas pouvoir appeler directement vos proches sans l’utilisation d’applis VoIP. De la sorte, vous devez acheter un autre forfait eSIM pour les appels depuis la Colombie en cas de besoin. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 500 Mo à 20 Go

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G, LTE

Plans disponibles en Colombie : 1 jour à illimité

Tarifs : à partir de 2 euros

Support client : chat live en anglais, français et japonais

Couverture : 200+ pays

Airalo : les meilleurs forfaits d’appels analogiques On aime Des forfaits d’appels et de SMS

Partage de données On aime moins Chat robot exclusivement en anglais

Forfaits data moins généreux Airalo Les meilleurs forfaits d’appels analogiques Voir l’offre Si nous écartons son assistance client alimentée par un chat robot en anglais, les offres proposées par Airalo semblent plutôt intéressantes. La marque propose une large gamme de forfaits dont des forfaits d’appels directs et des SMS. En un seul forfait, vous pourrez obtenir jusqu’à 200 minutes d’appels et 200 SMS vers vos contacts sans passer par des applis VoIP grâce au plan Discover +. Cependant, Airalo n’est pas le meilleur fournisseur en matière de quantité de données. Vous n’aurez pas plus de 20 Go (forfait mondial), même moins (5 Go) avec un plan local ou régional. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 1 à 20 Go et d’appels/SMS

Couverture : 200+ pays

Plans disponibles en Colombie : 7 à 365 jours

Tarifs : à partir de 8 dollars

Support client : ChatRobot en anglais

eSIMX : le fournisseur eSIM idéal pour un court séjour en Colombie On aime Tarifs abordables

Une large gamme de forfaits data à court terme On aime moins Pas de forfaits d’appels et de SMS

Pas de forfaits pour le long terme eSIMX Les meilleurs forfaits data pour le court terme Voir l’offre Si vous voulez choisir parmi plusieurs forfaits de courte durée, je vous propose eSIMX. En tout, vous pouvez choisir parmi 12 forfaits data dont 6 locaux, 5 régionaux et 1 mondial. Côté tarif, la marque est très compétitive, car son prix minimal est de 7 dollars. A ce prix, vous aurez 1 Go de données, valable pour 7 jours. Malheureusement, eSIMX n’offre pas de forfaits d’appels en Colombie. De plus, son réseau n’est pas toujours très stable. Sans compter que tous les forfaits sont valables pour le court terme. Par conséquent, ce n’est pas la marque à adopter pour ceux qui prévoient d’y rester plus longtemps. Caractéristiques techniques Service offert : forfaits de données de 1 à 10 Go

Couverture : 160+ pays

Plans disponibles en Colombie : 7 à 30 jours

Tarifs : à partir de 7 dollars

Support client : assistance 24h/7 et <>j/<>

Holafly : des data à volonté tous les jours On aime Forfaits de données illimitées

Détection du meilleur réseau On aime moins Partage de connexion limité

Pas de forfaits d’appels et de SMS Holafly Les meilleurs forfaits data en illimité Voir l’offre Partagez vos story et vos exploits pendant votre visite en Colombie avec Holafly. Vous aurez des données en illimité tout au long de votre séjour. En adoptant un plan local ou régional, vous allez pouvoir personnaliser à la fois la durée de votre forfait et le nombre d’eSIM à acheter. Par contre, son eSIM mondiale, aussi disponible en Colombie, n’est pas personnalisable. Vous devez choisir entre 7, 10, 15, 20 et 30 jours. Si vous êtes nombreux à l’utiliser, vous pouvez partager vos données. Dommage que Holafly ne propose pas de forfaits d’appels, sinon c’est l’apothéose. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données illimitées

Réseaux pris en charge : 4G, LTE, 5G

Tarifs : à partir de 6,9 euros

Plans disponibles en Colombie : personnalisables pour les plans locaux et régionaux

Support client : 24h/7j

Couverture : 170+ pays

FAQ sur l’eSIM en Colombie

Cela dépend généralement de vos besoins. Si vous avez besoin de plus de data, alors vous devez acheter un forfait plus riche en données mobiles. Dans mon top 5 ci-dessus, c’est Ubigi qui propose le plus de données, mais son prix est moins intéressant.

Contrairement à cela, si vous devez appeler plus fréquemment des personnes qui n’utilisent pas davantage les applis VoIP, optez pour un forfait incluant des appels analogiques. La plupart des fournisseurs offrent pourtant plus de données et moins d’appels. Ainsi, je vous conseille d’acheter un forfait d’appels et ne l’utiliser qu’à la demande. D’ailleurs, l’eSIM est flexible, donc vous pouvez changer de forfait à la volée.

En outre, il faut choisir l’opérateur qui propose le meilleur réseau, la 5G idéalement. La majorité des fournisseurs eSIM intègrent la 5G. Mais pour en bénéficier, vous devez aussi utiliser un appareil compatible. Outre le fait que celui-ci prend en charge l’eSIM, il doit également prendre en charge la 5G.

Le prix est aussi un élément incontournable. En tant qu’utilisateur rationnel, vous devez choisir le forfait qui est le plus abordable. Cependant, ce choix est à marier avec le rapport qualité/prix. Certains forfaits sont moins chers, mais la qualité du réseau laisse à désirer.

La meilleure façon de vérifier si votre smartphone est compatible eSIM en Colombie est de consulter le site officiel de son fabricant. En parcourant les caractéristiques de votre appareil, vous allez voir si celui-ci prend en charge la SIM électronique ou pas. La consultation du site de votre opérateur eSIM est aussi possible puisque vous y trouverez la liste complète des modèles que la marque prend en charge.

Vous pouvez toutefois vérifier par vous-même en consultant les paramètres de l’appareil. Choisissez « Réseau et Internet ». Si vous voyez l’option « Télécharger une carte SIM à la place ? » alors, votre smartphone fonctionne avec la SIM numérique.

Une autre façon de savoir si votre appareil est compatible est de composer le *#06#. L’apparition d’une série de caractères appelée EID ou Embedded Identity Document signifie que l’eSIM est prise en charge.

Puis-je utiliser une carte SIM locale pendant mon voyage en Colombie ?

Si vous passez fréquemment des appels téléphoniques vers des contacts locaux, le mieux c’est d’acheter une SIM physique locale avec un forfait local. Cela vous permet d’éviter les frais élevés d’appels internationaux. Pour ce faire, votre smartphone doit être un modèle combiné. En d’autres termes, celui-ci doit prendre en charge la SIM physique et l’eSIM.

Comme ça, vous utilisez votre forfait eSIM Colombie pour vous connecter à Internet et pour passer des appels internationaux. Bien entendu, vous utiliserez WhatsApp, FaceTime ou iMessage pour communiquer avec des contacts hors du pays.

Dans le cas où votre téléphone est compatible uniquement avec l’eSIM, l’achat d’un autre téléphone classique s’avère nécessaire. Les deux appareils, tout comme les deux types de forfait vous serviront en fonction de vos besoins.

