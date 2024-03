Tout savoir sur Git, un outil incontournable pour les développeurs

Le développement logiciel est un univers complexe et en constante évolution. De nombreux programmeurs doivent travailler de concert pour mener à bien un projet. Cela passe notamment par l'utilisation d'outils adéquats, tels que Git, pour assurer la gestion du code source.

Git fait donc partie de ces outils qui ont révolutionné la manière dont les développeurs travaillent. Il donne la possibilité de travailler à plusieurs sur un même code source, tout en conservant un historique des modifications. Cela permet d'améliorer la coordination des équipes et de préserver la cohérence du projet.

Qu'est-ce que Git ?

Git est un logiciel de gestion de version distribué. Cela signifie que cet outil permet aux développeurs de collaborer sur des projets tout en suivant les modifications apportées au code source. Ce système de contrôle de version est aujourd'hui largement utilisé dans le monde professionnel. Il s'adresse aussi aux particuliers et aux étudiants pour gérer leurs projets personnels.

Libre et gratuit, Git a été conçu pour être simple d'utilisation, rapide et efficace. Grâce à lui, les développeurs peuvent se concentrer sur l'essentiel : écrire du code et créer des applications innovantes. En outre, il leur offre une grande souplesse pour organiser et gérer les différentes versions de leur travail sans risquer de perdre des données importantes.

La genèse du projet Git

Le développement de Git a débuté en 2005 sous l'impulsion de Linus Torvalds, créateur du noyau Linux. Déjà à l'époque, Linus cherchait un moyen d'améliorer la communication entre les membres de son équipe pour favoriser la collaboration sur son projet. Il avait besoin d'un outil qui puisse gérer des milliers de développeurs travaillant simultanément sur le même code source. Cela était impossible avec les logiciels de gestion de version disponibles à l'époque.

Git a alors été développé pour répondre à ces enjeux spécifiques, et son succès fut immédiat. Depuis, la communauté open source n'a cessé de contribuer à son amélioration. Il s'est ainsi imposé comme un logiciel incontournable dans le domaine du développement informatique.

Pourquoi utiliser Git ?

Faciliter le travail collaboratif

Git se démarque par sa capacité à faciliter la collaboration entre les développeurs au sein d'une même équipe. Chaque membre dispose d'un clonage complet du dépôt. Celui-ci contient l'intégralité des versions antérieures du projet. Avec cette approche décentralisée, les développeurs peuvent travailler sur leur propre version du code source. Ils ont ainsi la possibilité d'effectuer des modifications sans impacter le travail des autres membres de l'équipe.

Lorsque plusieurs personnes travaillent simultanément sur un même fichier, il peut y avoir des conflits lors de la fusion des modifications. Git fournit alors des outils pour gérer ces situations. Il est donc possible d'identifier les parties du code en conflit et de choisir la version à conserver. De plus, en utilisant les branches, chaque développeur peut travailler sur une fonctionnalité spécifique. Ce faisant, il n'interfère pas avec le code principal ni avec les travaux des autres membres de l'équipe.

Des modifications traçables pour une meilleure gestion des erreurs

Avec Git, il est possible de créer un historique des modifications du code source. L'outil se charge en effet d'associer chaque changement aux données de l'utilisateur responsable. Cette fonctionnalité offre alors de nombreux avantages.

Tout d'abord, il permet d'identifier rapidement l'origine d'une erreur. En ayant accès à un historique complet et détaillé des modifications, il est plus simple de détecter la source d'un problème et donc de le résoudre. Par exemple, si la dernière mise à jour a introduit une régression, on peut facilement retrouver les lignes de code modifiées et identifier qui en est responsable. Cela permet d'établir un dialogue constructif avec ce développeur et corriger au plus vite.

Cette fonctionnalité aide aussi à mieux comprendre l'évolution du projet. La possibilité de consulter l'historique des changements effectués sur le code source permet d'avoir une vision claire de la façon dont le projet s'est développé au fil du temps. Cela peut être particulièrement utile dans le cadre d'un transfert de compétences ou de l'intégration d'un nouveau membre au sein de l'équipe.

Sécurité et sauvegarde des codes sources

Un autre aspect important de Git concerne la sauvegarde et la sécurité du code source. Puisque chaque développeur dispose de sa propre copie du dépôt, cela offre une protection supplémentaire en cas de perte ou de corruption de données. De plus, chaque commit dans l'historique de git constitue une sauvegarde des changements effectués au code. Il est ainsi possible de revenir en arrière pour récupérer une ancienne version du code si nécessaire.

Ce système offre également une grande flexibilité quant à la gestion des droits d'accès aux différents niveaux du projet. Les développeurs peuvent ainsi contrôler qui a la possibilité d'effectuer des modifications, de consulter l'historique ou de fusionner des branches. Les équipes peuvent également utiliser des services en ligne comme GitHub ou GitLab pour stocker leurs dépôts. Cela permet aussi de bénéficier de fonctionnalités supplémentaires, telles que le suivi des incidents ou l'intégration continue.

Un large écosystème open source

Git a su s'imposer comme un outil incontournable dans le monde du développement logiciel grâce à son intégration étroite avec de nombreux services et outils complémentaires. Parmi les plus célèbres, on peut citer GitHub, GitLab ou encore Bitbucket, qui offrent des plateformes web pour héberger et gérer les dépôts Git.

L'écosystème entourant Git facilite grandement sa prise en main et son utilisation quotidienne. De nombreuses ressources pédagogiques sont disponibles en ligne, que ce soit des tutoriels, des livres ou encore des forums de discussion où l'entraide et le partage de connaissances sont mis en avant.

En outre, l'adoption massive de Git par la communauté open source au niveau mondial a favorisé la création d'une multitude d'extensions et de plugins pour diverses applications. Cela va de l'intégration avec des logiciels de gestion de projets (Jira, Trello…) aux systèmes d'exploitation (Windows, macOS, Linux…), en passant par des environnements de développement intégrés (IDE), tels qu'Eclipse ou Visual Studio Code.

Adaptabilité aux méthodes de travail agile

L'utilisation de Git est particulièrement adaptée dans le cadre des méthodes de travail agile. Ces derniers mettent l'accent sur une collaboration efficace et une livraison rapide de fonctionnalités. Ces approches impliquent souvent un rythme soutenu de changements et d'améliorations. Avec son système de branches et de fusions, Git permet facilement de développer, tester et intégrer de nouvelles fonctionnalités en parallèle et sans impacter le code source principal. Le projet peut ainsi avancer rapidement tout en minimisant les risques liés aux modifications.

De nombreuses équipes utilisent désormais Git comme socle pour adopter des frameworks et pratiques agiles, tels que Scrum, Kanban, Extreme Programming, etc. Dans ce contexte, les rôles traditionnels de chef de projet et d'intégrateur disparaissent au profit d'une organisation plus horizontale et collaborative. Dans ce cas de figure, chaque membre est responsable de la qualité et de l'avancement du projet. Git devient alors le fil conducteur reliant les différentes phases du processus de développement, de la conception à la livraison.

Pour installer Git sur votre ordinateur, il vous suffit de vous rendre sur le site officiel du projet. Vous devez ensuite télécharger la version adaptée à votre système d'exploitation. Une fois le fichier .exe ou .dmg récupéré, double-cliquez dessus pour lancer l'installation.

Lors de l'installation, plusieurs fenêtres vont s'ouvrir. Il est recommandé de garder les options par défaut proposées, sauf si vous avez des besoins particuliers. À la fin de l'installation, Git sera prêt à être utilisé depuis votre terminal (invite de commandes sous Windows, Terminal.app sous macOS, terminal sous Linux).

L'utilisation de Git s'effectue via un terminal (aussi appelé invite de commandes ou console). Il s'agit d'une interface texte où l'on peut saisir des commandes pour interagir avec l'ordinateur. Pour ouvrir un terminal :

Sous Windows : appuyez simultanément sur les touches Windows + R, tapez cmd, puis validez par la touche Entrée.

: appuyez simultanément sur les touches Windows + R, tapez cmd, puis validez par la touche Entrée. Sous macOS : ouvrez le Launchpad, cliquez sur Autres, puis Terminal.

: ouvrez le Launchpad, cliquez sur Autres, puis Terminal. Sous Linux : utilisez le raccourci clavier Ctrl + Alt + T, ou cherchez « terminal » dans le menu des applications.

Une fois le terminal ouvert, vous pouvez commencer à utiliser Git pour gérer vos projets. Les commandes sont les mêmes, quel que soit le système d'exploitation utilisé. Voici quelques exemples de commandes utiles pour débuter avec Git :

Initialiser un dépôt Git

Pour créer un nouveau projet Git ou ajouter Git à un projet existant, naviguez dans le terminal vers le dossier du projet, puis exécutez la commande : git init.

Cela créera un nouveau dépôt Git dans le dossier en question, et vous pourrez commencer à suivre les modifications apportées au code source.

Ajouter des fichiers au dépôt

Pour ajouter un fichier au dépôt, utilisez la commande : git add nom_du_fichier.extension

Si vous souhaitez ajouter tous les fichiers modifiés du dépôt, vous pouvez utiliser la commande : git add.

Effectuer un commit

Un commit correspond à une validation des modifications que vous avez apportées au projet. Pour effectuer un commit, utilisez la commande : git commit -m « Message décrivant les modifications effectuées »

Ce message doit être clair et explicite pour faciliter la compréhension du travail réalisé aux autres membres de l'équipe ou à vous-même quand vous consulterez l'historique des commits ultérieurement.

Avec ces commandes de base, vous êtes maintenant prêt à utiliser Git pour gérer et versionner vos projets informatiques. N'hésitez pas à consulter la documentation officielle pour approfondir vos connaissances et découvrir toutes les fonctionnalités offertes par ce formidable outil.

Quelle est la différence entre Git, Github et Gitlab ?

Depuis l'avènement de Git, les plateformes permettant de gérer les codes sources se sont multipliées. Cela est notamment le cas de Github et de Gitlab. La proximité de leurs noms fait que nous ayons tendance à les confondre.

GitHub est un service web de gestion de code source basé sur Git. Lancé en 2008, il a rapidement gagné en popularité grâce à sa facilité d'utilisation et à sa large communauté d'utilisateurs. Il permet d'héberger des dépôts Git distants accessibles par plusieurs collaborateurs, ce qui offre un espace centralisé pour le partage du code source.

Il convient de mentionner que GitHub se décline en deux versions : publique et privée. La version publique permet de créer des dépôts accessibles à tous gratuitement, tandis que celle privée nécessite un abonnement payant pour héberger des projets en accès restreint.

GitLab, quant à lui, est également un service web de gestion de code source basé sur Git. Fondé en 2011, il se positionne comme une alternative open source à GitHub, avec des fonctionnalités similaires, mais aussi quelques différences notables.

L'un des principaux atouts de GitLab réside dans sa flexibilité d'installation. Contrairement à GitHub, il peut en effet être déployé soit sur le cloud, soit sur un serveur interne, ce qui permet aux diverses entreprises de garder la main sur leurs données. De plus, GitLab propose différentes éditions, dont une gratuite (Community Edition) et plusieurs payantes (Enterprise Edition), afin de s'adapter aux besoins des organisations.

