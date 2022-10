GitLab : à la découverte du logiciel de DevOps open source

GitLab est une plateforme open source et collaborative qui permet d’automatiser le DevOps dans son ensemble. Outre le tarif gratuit, il existe des plans payants disponibles à la demande.

Les avancées majeures du secteur informatique ont marqué les dernières décennies. Celles qui en profitent le plus sont les entreprises avec un nombre croissant de logiciels spécifiques. Sur le plan markéting, il est d’une importance capitale de disposer d’outils adéquats. GitLab est justement l’un des principaux outils de Webmarketing qui ravissent les professionnels. Ce logiciel SaaS est compatible avec la plupart des systèmes d’exploitation et navigateurs. Dans ce dossier, on va faire la découverte de cet outil tels que ses fonctionnalités, ses avantages, etc. Mais avant, découvrons ce que c’est que Git.

Qu’est-ce que Git ?

Git est un système de gestion de version de code source qui est à la fois rapide et flexible. C’est pourquoi il figure parmi les outils open source les plus populaires. Git accède aux modifications dans les ensembles de fichiers. En pratique, Git permet à deux personnes de travailler sur un même code sans que la progression de l’un perturbe celle de l’autre.

Dans ce logiciel, il y a un code principal situé sur la branche master et une copie du code avec laquelle la personne va travailler sur sa branche. De la sorte, toute modification doit être validée et suivie d’une explication dans la demande de fusion. On doit l’origine de GitLab à ce système.

GitLab : Qu’est-ce que c’est ?

GitLab est un outil open source de DevOps. Il s’appuie sur le système Git, une plateforme collaborative qui a pour but de concevoir, de tester et de déployer des logiciels. GitLab est, en fait, le fruit des travaux de deux brillants cerveaux, Valery Sizov et Dmitriy Zaporozhets.

Après sa popularisation, la plateforme connaît une large utilisation. Les grandes firmes de l’informatique comme Sony, IBM, Oracle l’utilisent aujourd’hui. Les développeurs procèdent continuellement à des mises à jour pour que les fonctionnalités répondent aux besoins des utilisateurs.

Néanmoins, il importe déjà de noter que GitLab, étant un logiciel SaaS, est compatible avec la plupart des systèmes d’exploitation tels que Windows, Linux et MacOS. On peut y accéder via le navigateur Web comme Chrome ou Firefox. Il faut toutefois s’assurer que le navigateur soit à jour.

L’accès à distance est aussi possible pour ce progiciel. Les smartphones ou tablettes peuvent l’accueillir, qu’ils fonctionnent sous Android ou sous iOS. Il suffit de télécharger l’application à l’aide de l’App Store ou de Google Play.

Enfin, il faut souligner que GitLab existe en version gratuite. Celle-ci fournit à peu près la moitié des fonctionnalités importantes du logiciel. Les entreprises peuvent toutefois opter pour la version payante.

Caractéristiques de GitLab

La plateforme présente divers points caractéristiques que nous allons voir un à un :

GitLab : une plateforme open source et collaborative

Tout d’abord, GitLab est une plateforme aussi bien open source que collaborative. Du coup, il sert à héberger la totalité de vos projets DevOps ainsi qu’à gérer de manière optimale les versions des codes sources. Le progiciel permet également l’intégration continue et de façon performante.

De la sorte, GitLab permet, dès le début, d’obtenir une vision exacte des différentes étapes par où le projet doit passer. En plus, il accède à des réunions ponctuelles des membres de l’équipe qui travaillent sur le même sujet. Toute l’équipe est mise au courant de toute modification apportée en temps réel.

L’intégration d’autres applications

Ensuite, puisque GitLab propose des API ou interface de programmation à ses utilisateurs, la plateforme permet ainsi l’intégration d’autres applications informatiques à savoir Bugsnag, Airbake, etc. Avec cette intégration, la plateforme permet de se connecter à une base de données, d’utiliser l’extension du navigateur pour synchroniser des fichiers dans différents programmes et plus encore.

Aux dernières nouvelles, GitLab peut faciliter les échanges de données entre les applications en se connectant aux plateformes logicielles. On compte aujourd’hui plus de 125 plateformes logicielles, avec lesquelles le progiciel peut se connecter, Zapier entre autres. Ce qui accélère le flux de travail et permet à l’équipe d’être plus productive.

Large compatibilité

Une autre caractéristique de GitLab est que cette plateforme est compatible avec la plupart des systèmes d’exploitation. Il existe aussi une formule adaptée aux tâches les plus courantes. Les tablettes et smartphones Android et certains appareils Apple peuvent aussi accueillir l’application sous une version appropriée. Il suffit juste d’avoir une bonne connexion et un navigateur à jour.

Comment fonctionne la plateforme ?

GitLab présente un grand nombre de fonctionnalités dont la majeure partie est disponible dès l’ouverture de compte, et ce, sans frais supplémentaire. Il faut toutefois souligner que l’abonnement s’avère nécessaire pour pouvoir disposer de la totalité des fonctionnalités du progiciel. Déjà pour commencer, il faut créer son propre projet au sein de la plateforme. Une fois le projet créé, l’utilisateur peut choisir les membres de son équipe pour travailler dessus.

Tous les membres de l’équipe sont, à partir de là, sur le même pied d’égalité concernant le projet. En effet, chacun peut voir chaque moindre modification faisant avancer le projet. De ce fait, celui qui souhaite réunir les membres de l’équipe n’a qu’à planifier une réunion sur la plateforme. Les autres le verront aussitôt la tâche créée et le rappel de la réunion.

De même lorsqu’un des membres de l’équipe souhaite proposer une nouvelle idée pour faire progresser le projet, il peut directement créer une issue. Celle-ci s’affiche sur le tableau de bord afin que le responsable de la tâche reçoive une notification. Après cela, il peut commencer le codage pour atteindre l’objectif du projet.

Il est à noter que dans GitLab, tout changement est sujet à un test ainsi qu’une validation. Ce n’est qu’après qu’on envoie le fichier en production. Il appartiendra aux responsables de faire un feed-back en direct. Par ailleurs, les clients disposent d’un droit d’intervention sur la plateforme pour effectuer des retours. Il suffit de créer des issues permettant à l’ensemble de l’équipe de connaître leurs avis.

Qui peut utiliser GitLab et pour quoi ?

En principe, tous les développeurs peuvent utiliser GitLab. On peut alors avancer que la plateforme est destinée à toutes les entreprises, startups ou grandes firmes. Ce progiciel semble être le plus approprié lorsqu’on veut optimiser la gestion des projets. Tous les intervenants peuvent accéder aux données sans tracas.

Quant aux fonctions disponibles sur GitLab, on peut en citer un grand nombre à l’instar de :

La gestion des campagnes marketing ,

Le tableau de bord permettant le suivi de l’avancée du projet,

Le Flux de travail,

L’ automatisation de certaines tâches d’ordre marketing,

L’accessibilité illimitée (24/24h et 7/7j), etc.

Les avantages de GitLab

Dans l’ensemble, GitLab est la solution permettant l’automatisation du DevOps. En d’autres termes, la plateforme forme un plan qui sert à la conception, la création, le test et le déploiement d’un projet. Ce progiciel permet également de surveiller son évolutivité ainsi que sa réputation et sa disponibilité. C’est pour cette raison que GitLab connaît de plus en plus d’utilisateurs.

Mais ce n’est pas l’unique raison, on peut aussi citer la grande disponibilité du code et sa possible réutilisation. En plus, GitLab dispose de plusieurs pipelines CI/CD et un registre de conteneurs. Avec l’intégration de Kubernetes, les données de la plateforme peuvent être utilisées sur différents types de systèmes.

Un autre avantage notoire de GitLab est le fait d’être open source. En effet, tout le monde peut y accéder en toute facilité et de manière gratuite. De la sorte, en tant que plateforme de données, celle-ci permet une documentation riche et un suivi facile en cas de problème. Pour les débutants en la matière, c’est un hub central leur permettant de mener à bien leurs projets Web, de la création à la surveillance.

En outre, GitLab offre divers avantages à ses utilisateurs tels que la possibilité pour les clients de participer au processus de gestion (retours) grâce à la création d’issues. En outre, la répartition des problèmes, permettant ainsi de faciliter leur résolution.

Prix et disponibilité

Après avoir découvert les détails sur GitLab, jetons un coup d’œil sur son prix. La plateforme dispose d’une version gratuite qui fournit une partie de ses fonctionnalités et est limitée dans le temps. Pourtant, il existe des plans tarifaires où les prix sont disponibles à la demande. Les prix de GitLab subissent continuellement des révisions du fait que les développeurs ne cessent d’améliorer ses fonctionnalités suivant les attentes des clients.

Pour les entreprises, les tarifs disponibles sont Pro, Enterprise et Premium. Ces tarifs diffèrent par leurs fonctionnalités et, évidemment, par leurs prix. Pour ce qui est de la version d’essai gratuite, l’offre est disponible pendant 15 à 30 jours avec un certain nombre de fonctionnalités bloquées. Le but étant de permettre aux futurs acheteurs d’avoir un aperçu sur le progiciel et de d’y familiariser avant même de l’acheter.

Il convient de noter qu’avec GitLab, il vaut mieux opter pour un abonnement annuel. Le service s’obtient à un prix réduit quand on effectue un abonnement annuel. Le coût est plus élevé si on fait la somme des abonnements mensuels. De surcroît, les professionnels peuvent, de temps en temps, bénéficier de codes promo et de réduction de prix suivant le nombre de licences qu’ils achètent.