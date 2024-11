Wiz décline 23 milliards de Google : une décision audacieuse

Assaf Rappaport, PDG et cofondateur de Wiz, a récemment révélé les coulisses de la décision de refuser l’offre colossale de 23 milliards de dollars de Google.

Lors de l’événement TechCrunch Disrupt, il a souligné que cette décision a été la plus difficile jamais prise par la startup. Cependant, Wiz croyait fermement en son potentiel sur le marché de la sécurité cloud, estimé à 100 milliards de dollars.

Malgré la tentation de l’offre impressionnante d’Alphabet, Wiz a décidé de maintenir son indépendance. L’entreprise, évaluée à 12 milliards de dollars à ce moment-là, voit le secteur de la sécurité cloud comme une opportunité d’expansion majeure. Assaf Rappaport a révélé que d’autres propositions avaient été reçues, mais aucune n’était aussi significative que celle de Google. Cette confiance démontre l’ambition de Wiz de jouer un rôle de premier plan dans l’industrie.

Refuser une offre aussi alléchante n’est pas une décision prise à la légère. Wiz, spécialisée dans la sécurité cloud, se positionne comme un acteur clé de ce marché. Rappaport a expliqué que la startup croit en sa capacité à continuer d’innover et à capturer une part importante de ce secteur de 100 milliards de dollars.

Apple révèle des nouveautés technologiques

Cette semaine, Apple a aussi attiré l’attention avec des annonces marquantes. La société a présenté ses nouvelles puces M4 Pro et M4 Max, qui accompagnent les dernières versions du Mac mini et du MacBook Pro. Ce dernier intègre le M4 Max en tant qu’option de performance accrue. Apple a également converti ses accessoires de bureau, passant du port Lightning à l’USB-C. Cependant, le port de la Magic Mouse reste mal positionné, en bas de l’appareil.

Dropbox et les changements structurels

Dropbox, quant à elle, traverse une période de remaniement significatif. Le PDG Drew Houston a annoncé dans une lettre interne la réduction de 20 % des effectifs. Cette coupe, qui a touché 528 employés, est justifiée par une « période de transition » visant à réajuster les investissements et à créer une structure d’équipe plus efficace. Dropbox souhaite rationaliser ses opérations pour rester compétitive sur le marché du cloud.

Wiz, Apple et Dropbox illustrent parfaitement les décisions stratégiques et les transformations profondes qui secouent le monde de la technologie. Ces choix témoignent des enjeux auxquels font face les entreprises cherchant à évoluer dans un secteur dynamique et compétitif.

