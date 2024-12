Xavier Niel (Free) s’attaque aux Data Centers ! Son plan pour conquérir l’Europe

Xavier Niel aborde le monde concurrentiel des data centers avec une stratégie visant à redéfinir le paysage numérique européen. Voici son plan d’action.

Xavier Niel vise un marché en pleine mutation : les data centers. Oui, il veut conquérir l’Europe grâce à des investissements massifs et des alliances stratégiques. Pour ce faire, il mise sur l’essor du cloud, de l’intelligence artificielle et des besoins numériques. Il compte donc s’appuyer sur un partenariat avec InfraVia. Ainsi, il prépare une expansion rapide et ambitieuse à l’échelle européenne.

Xavier Niel s’associe à InfraVia pour dynamiser les data centers

Lorsque Xavier Niel s’associe à InfraVia, il ne s’agit pas d’un simple partenariat. Ce fonds, spécialisé dans les infrastructures numériques, a acquis 50 % de la filiale OpCore, pour une valorisation de 860 millions d’euros.

Mais, je tiens à vous signaler que ce n’est que le commencement. Car, suite à cet accord, 2,5 milliards d’euros seront investis dans le développement de data centers hyperscale.

Et à ce propos, OpCore possède déjà une solide expérience dans ce domaine. Ses 15 data centers situés à Paris, Lyon, Marseille et en Pologne offrent une couverture stratégique.

Alors que l’entreprise servait surtout les besoins internes d’Iliad, elle accueille désormais 150 clients externes. Cette diversification démontre une capacité d’adaptation exceptionnelle.

Ensuite, InfraVia apporte bien plus que des fonds. Son expertise dans les technologies hyperscale permet à OpCore de rêver plus grand.

Par exemple, citons la construction en cours d’un data center géant de 100 MW en région parisienne. Outre ce projet, d’autres centres en Europe viendront renforcer cette ambition.

Les tendances numériques, une opportunité à saisir

Quoi qu’il en soit, je trouve que les ambitions de Xavier Niel ne sont pas un simple pari. À mesure que le cloud computing et l’intelligence artificielle évoluent, les besoins en stockage augmentent. Et si l’Europe connaît une croissance annuelle de 20 % sur le marché des data centers, il devient urgent d’agir.

Cependant, la concurrence est rude. Alors que des entreprises comme OVHcloud ou Digital Realty dominent, Xavier Niel joue la carte de l’innovation.

Il s’agit ici de transformer les défis environnementaux en opportunités : les critiques liées à l’empreinte carbone des data centers sont nombreuses. En revanche, Iliad propose des solutions durables comme le refroidissement liquide, une technologie révolutionnaire.

Ensuite, Scaleway, la filiale cloud d’Iliad, renforce encore cette stratégie. En tant que client prioritaire d’OpCore, elle garantit une synergie essentielle. Outre cette collaboration, Scaleway aide également à positionner Iliad comme un leader européen. Bref, chaque étape semble savamment orchestrée.

Une vision qui surfe sur les grandes ambitions d’Iliad

Outre ces stratégies, Xavier Niel porte une vision claire et audacieuse. Il s’agit de transformer OpCore en leader incontesté des data centers hyperscale. À mesure que de nouveaux projets voient le jour, l’entreprise capitalise sur ses 20 années d’expérience.

Le financement de cette expansion repose sur une approche bien pensée. Là encore, Iliad combine investissements privés et dettes bancaires pour réduire les risques. Quoiqu’il en coûte, cette stratégie permet de financer des projets ambitieux tout en assurant leur viabilité.

Quant aux nouvelles infrastructures, elles s’annoncent impressionnantes. Citons, par exemple, les centaines de mégawatts de capacités prévues dans plusieurs pays européens.

En parallèle, OpCore répondra aux besoins spécifiques des entreprises technologiques, des géants du cloud et des gouvernements. En tout cas, cette expansion confirme une ambition sans limite.

Alors que le groupe Iliad compte déjà plus de 50,2 millions d’abonnés, il ne montre aucun signe de ralentissement. En septembre 2024, le chiffre d’affaires de l’entreprise s’élevait à 9,9 milliards d’euros. Par ailleurs, cette solidité financière offre un tremplin idéal pour réaliser ses ambitions.

Selon vous, le projet de Xavier Niel pourra-t-il vraiment transformer le paysage numérique européen ? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire !

