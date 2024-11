25% du code déjà écrit par l’IA : la révélation choquante de Google

Google a révélé que l’IA génère désormais 25 % de son nouveau code. Une illustration du fait qu’elle joue un rôle essentiel dans ses opérations. Dévoilée lors des récents résultats financiers d’Alphabet, cette réalité suscite un mélange de fascination et d’inquiétude dans le monde de la technologie.

Lors de la présentation des résultats financiers du troisième trimestre 2024, Sundar Pichai, PDG de Google, a souligné l’importance grandissante de l’IA pour les opérations de l’entreprise.

Qu’est-ce que l’IA représente pour Google

Alphabet, la société mère de Google, affiche actuellement un chiffre d’affaires impressionnant de 88,3 milliards de dollars. Les 76,5 milliards proviennent des services Google, marquant une croissance annuelle de 13 %.

Google Cloud se distingue également avec une progression notable : ses revenus ont grimpé de 34 %, atteignant 11,4 milliards de dollars. D’après Pichai, l’IA a joué un rôle clé dans ces résultats.

L’IA s’infiltre dans presque tous les services Google. Sur le moteur de recherche, elle propose des fonctionnalités personnalisées. Dans Google Meet, elle transcrit automatiquement les discussions.

YouTube, quant à lui, utilise des outils génératifs pour assister les créateurs dans la création de résumés et de titres percutants. Sur le Pixel 9, le dernier smartphone de Google, des fonctions IA enrichissent l’expérience utilisateur et rencontrent un certain succès.

Ces innovations renforcent l’engagement des utilisateurs, attirant aussi de nouveaux clients, notamment vers Google Cloud.

Contrairement à Microsoft, qui s’associe avec OpenAI, Google développe son IA en interne. La réorganisation des équipes IA du groupe s’inscrit dans cette stratégie, comme le montre le transfert de l’application Gemini à DeepMind, sa filiale spécialisée.

Google envisage ainsi l’IA comme un axe stratégique fondamental pour ses opérations, bien que chaque création automatisée reste contrôlée par des experts humains.

Le fait que l’IA écrit 20% du code de Google n’étonne pas

« Aujourd’hui, plus d’un quart de tout le nouveau code de Google est généré par l’IA, puis validé par des ingénieurs », affirme Pichai. Pas étonnant vu que l’IA optimise la productivité des équipes de Google, permettant de développer du code bien plus rapidement.

Toutefois, utiliser l’IA pour écrire du code n’a rien de révolutionnaire. Nous avons tous déjà eu recours à cet outil pour accomplir une tâche ou apprendre un concept. Mais voir un tel acteur s’en remettre à l’IA pour un quart de son code intrigue et inquiète.

Bien sûr, l’IA n’a pas de conscience, et chaque ligne de code doit être minutieusement vérifiée par des développeurs chevronnés. Toutefois, pour les programmeurs en herbe, cette évolution peut apparaître comme une menace.

D’ailleurs, des enjeux de sécurité et d’éthique entourent le code produit par l’IA. Google doit garantir que l’intégration de l’IA dans ses processus respecte des normes strictes et réponde aux exigences des régulateurs.

Les résultats prouvent l’efficacité de la stratégie IA de Google. Cependant face aux menaces de suppressions d’emplois, je me demande si cette avancée vaut le prix à payer pour les développeurs. Qu’en pensez-vous ?

