Adobe SlimLM : l’intelligence artificielle qui tient dans votre poche !

Les résultats de l’étude des chercheurs d’Adobe sur le SlimLM ont été publiés dans un article. Ce dernier donne des détails sur cette IA pouvant traiter des documents localement sur un appareil.

Cet article publié la semaine dernière atteste que les chercheurs ont expérimenté des modèles de langage volumineux (LLM) et des modèles de langage réduits (SLM) existants. Le but était de découvrir la manière de diminuer la taille du modèle d’IA tout en gardant sa capacité de traitement et sa vitesse d’inférence élevées. Ces expérimentations ont permis aux chercheurs de concevoir un modèle d’IA appelé SlimLM pouvant fonctionner totalement dans un smartphone et effectuer le traitement des documents.

Quels sont les problèmes avec le traitement de données actuel ?

Le traitement de documents qui repose sur l’IA est l’un des cas d’utilisation les plus importants de l’IA générative. Rappelons qu’il s’agit d’un procédé permettant à un chatbot de répondre aux questions des utilisateurs sur son contenu.

Actuellement, j’ai constaté que de plus en plus d’entreprises, dont Adobe, ont utilisé cette application et ont publié des outils proposant cette fonctionnalité. Néanmoins, ces différents outils posent un problème : le traitement de l’IA se réalise sur le cloud.

Le traitement des données sur serveur soulève des inquiétudes concernant la confidentialité des données. Il en est de même pour le traitement de documents contenant des données sensibles un processus à risques.

Le principal risque résulte du fait de la crainte que la société qui donne la solution ne forme l’IA sur celle-ci. Il peut s’agir également d’une violation de données qui risque de provoquer une fuite d’informations sensibles.

C’est pour résoudre ces problèmes que les chercheurs d’Adobe ont publié cet article dans la revue en ligne arXiv.

Adobe SlimLM, une IA qui peut tenir dans vos poches ?

La particularité de ce nouveau modèle d’IA est qu’elle est accessible via un smartphone. En effet, la plus petite variante du modèle d’IA SlimLM est de 125 millions de paramètres. C’est ce qui permet d’ailleurs de l’incorporer au système d’exploitation d’un smartphone.

Selon les chercheurs, elle peut fonctionner localement, sans avoir de connexion Internet. De ce fait, les utilisateurs peuvent traiter sans crainte les documents les plus sensibles, parce que les informations restent toujours dans l’appareil.

Ces chercheurs soulignent aussi dans l’article que plusieurs expériences ont été menées sur un Samsung S24 afin d’obtenir le meilleur équilibre entre la taille des paramètres, la vitesse de traitement ainsi que la vitesse d’inférence.

Après l’optimisation, les scientifiques ont pré-conservé le modèle sur le modèle de base SlimPajama-627B et l’a peaufiné grâce à DocAssist. Ce dernier n’est autre qu’un logiciel spécialisé dans le traitement de documents.

Notons qu’arXiv est une revue pré-imprimée dont la publication ne demande pas d’évaluation par les pairs. De ce fait, je dois vous dire qu’il est impossible de prouver ou de vérifier la validité des données formulées dans le document de recherche.

Toutefois, si cela se révèle être authentique, le vrai modèle d’IA pourrait être livré avec les plateformes d’Adobe à l’avenir.

