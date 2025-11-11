AliExpress fait exploser les prix : le Xiaomi 14T Pro chute à 376 € (-65 %) et ridiculise les iPhone et Galaxy S

Le Xiaomi 14T Pro est au cœur d’une promotion totalement folle à l’occasion du Singles Day 2025 sur AliExpress. Alors qu’il coûtait encore 999 €, il passe à 376 € seulement grâce au code 11FR75 et à un bonus de 33 € de réduction via PayPal. Soit une économie de 623 €, du jamais vu sur un modèle aussi haut de gamme. Autant dire que le stock risque de fondre en quelques heures.

À une époque où les modèles premium dépassent allègrement les 1 200 €, le Xiaomi 14T Pro fait figure d’exception. Il rivalise sans rougir avec les iPhone 15 Pro et Galaxy S25, mais pour un prix trois fois inférieur. Son écran AMOLED 6,67 pouces à 144 Hz brille par sa fluidité et sa luminosité ahurissante de 4 000 nits — un vrai régal pour le gaming, le streaming ou la photo. Côté son, le Dolby Atmos transforme vos sessions vidéo ou vos jeux mobiles en expérience immersive. De plus, avec son lecteur d’empreintes sous l’écran, tout se fait en un geste, sans friction.

Photo signée Leica et puissance extrême

Le Xiaomi 14T Pro n’est pas qu’un beau smartphone : il embarque une vraie puissance de feu. Son processeur MediaTek Dimensity 9300+, épaulé par 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, garantit une fluidité parfaite, même avec les applis les plus lourdes.

Côté photo, Xiaomi a fait appel à Leica pour peaufiner un triple capteur de 50 + 50 + 12 Mpx, complété par une caméra selfie 32 Mpx. Résultat : des clichés nets, colorés et précis, de jour comme de nuit. Par ailleurs, il embarque une batterie de 5 000 mAh avec recharge ultra rapide 120W (100 % en 30 minutes) et charge sans fil 50W, et vous tenez un vrai monstre d’endurance.

Une réduction démentielle : le Xiaomi 14T Pro tombe à 376 €

De 999 € à 376 €, c’est une baisse de 65 %, soit 623 € d’économie. Même Amazon et les boutiques françaises ne peuvent pas suivre cette chute de prix. Et AliExpress va plus loin : le site inclut une garantie du meilleur prix pendant tout le Singles Day (du 11 au 19 novembre). Si vous trouvez moins cher ailleurs, la différence est remboursée en coupon.

Un achat sans risque sur AliExpress

Cette offre est d’autant plus intéressante qu’elle est garantie constructeur 2 ans, avec livraison depuis la France, retour gratuit sous 90 jours et aucun frais de douane. En clair, vous profitez d’un smartphone haut de gamme à un tarif imbattable, livré rapidement et sans stress.

Faut-il craquer ? Oui, sans hésiter

Le Xiaomi 14T Pro coche toutes les cases : puissance, photo, écran, autonomie et design premium. C’est le compagnon idéal pour les gamers, les créateurs de contenu et tous ceux qui veulent un téléphone fluide et durable.

Mais attention : les stocks sont limités et les ruptures s’enchaînent déjà sur certaines déclinaisons.

