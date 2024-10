Attention à vos recherches Google ! Le gouvernement va les surveiller avec l’IA

Et si le gouvernement pouvait observer vos recherches sur Google, vos scrolls infinis sur TikTok ou vos posts sur Instagram ? Pour mieux cerner les préoccupations des Français, Matignon met le cap sur la surveillance numérique avec l’IA aux commandes… Et vous risquez de ne rien voir venir ! Mais derrière cette initiative se cache un objectif clair ; prendre le pouls de la société et affiner la stratégie de communication publique.

Bienvenue dans l’ère de la surveillance intelligente où chaque clic pourrait en dire long sur vous ! En France, le gouvernement, par le biais de son Service d’information (SIG), envisage de renforcer l’analyse des recherches en ligne des citoyens. Avec ce nouvel appel d’offres, le SIG compte s’attaquer aux réseaux sociaux, mais également aux moteurs de recherche. Ce dispositif comprend désormais le « social listening » et « search listening ». Il ne s’agit plus seulement de surveiller ce que les gens publient, mais bien ce qu’ils recherchent et comment leurs intérêts évoluent au fil du temps.

Vos recherches Google bientôt sous surveillance !

Le gouvernement français pourrait bientôt observer de près ce que nous cherchons sur le web. Grâce à l’IA, le SIG, sous la direction du Premier ministre, souhaite analyser en profondeur nos activités en ligne pour mieux comprendre les préoccupations et attentes des citoyens.

Le SIG a déjà l’habitude de surveiller les réseaux sociaux comme TikTok et Instagram pour détecter des tendances et des discussions d’actualité. Mais ce n’est pas tout ! Ils vont maintenant s’attaquer à un terrain encore plus vaste, dont les moteurs de recherche.

Autrement dit, le gouvernement pourrait inspecter de manière anonyme tout ce que nous tapons dans Google. Par ailleurs, ils analysent ces données pour repérer des signaux faibles, comme les appels à rassemblements en ligne. Et ce projet représente un investissement de 5,05 millions d’euros sur quatre ans, soit 1,26 million d’euros par an.

Matignon surveillera bientot nos recherches Google, TikTok & Instagram. Un appel d’offres destiné à l’écoute sociale sur Internet est lancé. Objectifs : scruter les requêtes en ligne des Français et identifier les signaux faibles comme les appels à manifester.

@infosmondefrance pic.twitter.com/Z2HJIrZsDA — Sylvie Gérard (@gerard0327) October 31, 2024

Cette fois-ci, le contrat public lancé se divise en cinq parties, au lieu des trois prévues en 2021. L’idée est d’élargir le champ d’analyse pour mieux décoder les thématiques qui nous intéressent, leur fréquence, leur popularité selon les régions, et même les liens entre divers sujets. Je dirais que l’IA va travailler dur pour extraire des tendances significatives de nos recherches et des réseaux sociaux.

Évidemment, tout cela fait réfléchir. Que devient donc notre vie privée ? Le SIG promet de respecter le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Le gouvernement anonymisera les informations collectées. Toutefois, pour beaucoup, ce type de surveillance reste délicat. L’enjeu ici consiste à s’assurer que le gouvernement utilise ces données uniquement pour comprendre et non pour contrôler.

Et vous ? Est-ce que cette initiative vous rassure ou vous inquiète ? Êtes-vous prêt à sacrifier un peu de votre vie privée pour obtenir plus de sécurité ou de compréhension sociale ? Exprimez vos réactions dans les commentaires !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.