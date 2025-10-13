Breaking Bad : enfin un trailer pour la nouvelle série Pluribus !

S’il y a bien un domaine où Apple TV+ écrase la concurrence, c’est la science-fiction. Le trailer de Pluribus, la nouvelle série de Vince Gilligan, vient de sortir et promet une dystopie aussi lumineuse qu’inquiétante. Et si le créateur de Breaking Bad s’apprêtait à bouleverser une nouvelle fois notre écran ?

On l’attendait depuis des mois, et ça y est. Vince Gilligan est enfin de retour. Mais oubliez les laboratoires clandestins et les avocats véreux. Cette fois, il nous plonge dans un monde où tout le monde sourit. Un peu trop peut-être.

À en juger par les images du trailer, Pluribus pourrait bien devenir la nouvelle obsession des fans de SF. Au menu ? Des visuels éclatants, une ambiance chelou et des dialogues à double sens. Bref, du Gilligan pur jus, mais version science-fiction.

Pluribus : le trailer qui prouve que Gilligan joue encore avec nos nerfs

Vous l’avez aussi remarqué ? Dès les premières secondes du trailer, on comprend que Pluribus ne sera pas une série comme les autres. En à peine une minute, Vince Gilligan signe déjà sa patte.

On aura droit à un mystère, un malaise et de petites bizarreries qui piquent la curiosité. D’après ce premier aperçu, la série nous ramène une fois encore à Albuquerque au Nouveau-Mexique.

Il y a quelques semaines, Apple avait déjà laissé fuiter des images intrigantes. On y voyait un homme lécher un donut avant de le reposer dans une boîte, sous un panneau souriant avec le message « Help yourself ». Autant dire que cette perfection a quelque chose de profondément inquiétant.

Rhea Seehorn, qu’on connaît bien des aventures de Saul Goodman, y incarne une héroïne. C’est la seule à ressentir un malaise dans cette société où tout semble réglé comme du papier à musique. Et, ironie du sort, cette personne soi-disant « la plus malheureuse au monde » pourrait bien être la seule capable de sauver l’humanité de son propre bonheur.

Deux saisons déjà commandées

Vous pensez que Pluribus va cartonner ? Apple TV+ en est convaincu. La preuve ? La plateforme a commandé deux saisons complètes avant même que le tournage ne commence. Autant dire qu’ils misent gros sur Vince Gilligan et son univers mystérieux.

Alors, quand pourra-t-on enfin découvrir cette série sur nos écrans ? Pas besoin d’attendre longtemps. Les deux premiers épisodes sortiront le 7 novembre partout dans le monde sur Apple TV+.

Et pour prolonger le suspense, un nouvel épisode sera diffusé chaque vendredi jusqu’au 26 décembre. De quoi passer vos fins de semaine bien au chaud, collé à votre écran.

