Catly : ce jeu primé aux Game Awards est accusé d’être créé par une IA !

SuperAuthenti, le studio derrière Catly, fait face à une polémique explosive : son MMO félin photoréaliste serait-il partiellement généré par IA? Entre bande-annonce spectaculaire et soupçons de tricherie technologique, le mystère autour de ce jeu divise la communauté gaming.

Lors des Game Awards 2024, le jeu a fait sensation avec une bande-annonce impressionnante et un concept original. Ce MMO propose aux joueurs d’incarner des chats dans un monde ouvert photoréaliste qui mêle personnalisation et immersion. Mais une controverse émerge : SuperAuthenti aurait-il utilisé des IA génératives le développement de Catly ou sa bande-annonce ?

Les chats, stars récurrentes des jeux vidéo

Les félins ont souvent inspiré les créateurs de jeux, comme dans Stray ou Cat Quest. Avec Catly, SuperAuthenti va plus loin en proposant une expérience communautaire autour d’avatars félins personnalisables. Cependant, derrière ce projet ambitieux, des observateurs pointent des signes indiquant un possible recours à des outils d’IA. Cela remet en cause l’authenticité de la création.

La bande-annonce dévoilée lors des Game Awards impressionne par sa fluidité et son photoréalisme. Pourtant, des détails intriguent : des transitions abruptes, des textures uniformes et des mouvements de caméra excessivement lisses. Ces éléments rappellent les productions générées par des outils comme Stable Diffusion ou Unreal Engine. De plus, les environnements paraissent parfois incohérents et les modèles de chats trop similaires. Tous ces petits éléments ne font que renforcer les soupçons.

SuperAuthenti entretient le mystère

Interrogé par le média Digital Trend, SuperAuthenti n’a pas clarifié son éventuel usage d’IA. Le studio se limite à annoncer qu’il communiquera davantage en 2025. En parallèle, la disparition de Kevin Yeung, PDG de SuperAuthenti, des réseaux sociaux et une campagne de communication très coûteuse pour un jeune studio autoédité, alimentent les doutes sur la transparence du projet.

En outre, la controverse relance le débat sur l’intégration des IA dans l’industrie vidéoludique. Si ces outils permettent de réduire les coûts et les délais de production, ils soulèvent des questions sur la place de la créativité humaine. Les joueurs réclament des garanties sur l’authenticité des processus de développement. Ils vont même jusqu’à envisager des labels comme « garanti sans IA ».

Une opportunité pour SuperAuthenti de rassurer le public

Pour regagner la confiance des joueurs, SuperAuthenti devra communiquer de manière transparente sur les techniques utilisées. Si des IA ont contribué au projet, le studio pourrait valoriser cette innovation au lieu de la dissimuler. Prévu pour PC, Nintendo Switch et Apple i-Watch, Catly intrigue autant qu’il divise. Son succès dépendra de la capacité du studio à prouver sa valeur et son authenticité.

