Ce célèbre club de foot frappé par un ransomware ! Les données des supporters en fuite ?

Le FC Bologne a été victime d’une attaque informatique orchestrée par le groupe de ransomware RansomHub. Une fuite de données sensibles a été confirmée par le club.

Le FC Bologne traverse une crise hors du terrain. Le célèbre club de football italien a annoncé avoir été ciblé par le groupe de cybercriminels RansomHub. Ce dernier n’est autre que le responsable d’une violation massive de données. A l’heure actuelle, le club est toujours en train d’enquêter sur l’ampleur des dégâts.

Le FC Bologne met en garde après la fuite de ses données volées

Le Bologna FC 1909 a confirmé avoir été victime d’une attaque de ransomware, après que des données volées ont été publiées en ligne par le groupe d’extorsion RansomHub.

Dans un communiqué officiel, le club italien a précisé que l’attaque avait ciblé ses systèmes de sécurité internes. Ce qui a par la suite entraîné le vol d’informations sensibles.

« Le Bologna FC 1909 Spa souhaite communiquer qu’une cyberattaque de type ransomware a récemment ciblé ses systèmes de sécurité internes », déclare le club dans un bref communiqué.

« Le crime a entraîné le vol de données de l’entreprise qui peuvent apparaître en ligne. » « Veuillez noter qu’il s’agit d’une infraction pénale grave que de posséder de telles données ou de faciliter leur publication ou leur diffusion. »

Une attaque que le gang de ransomware RansomHub revendique

Le gang de ransomware RansomHub est considéré comme l’un des groupes les plus actifs et menaçants dans le domaine. Néanmoins, il a revendiqué l’attaque contre le FC Bologne le 19 novembre 2024.

Dans un message inquiétant, les cybercriminels ont accusé la direction du club de ne pas avoir protégé les données sensibles des joueurs et des sponsors. Ainsi, ils ont menacé de publier ces informations, y compris des données médicales et personnelles, sous 48 heures.

« La direction du club a refusé de protéger les données confidentielles des joueurs et des sponsors », avaient alors prévenu les cybercriminels.

« Par conséquent, dans 2 jours, nous publierons toutes les données médicales, personnelles et confidentielles de tous les joueurs du club. »

Bologna FC confirms data breach after RansomHub ransomware attack https://t.co/cvFaUwHOFu — The Cyber Security Hub™ (@TheCyberSecHub) November 29, 2024

Malgré un délai supplémentaire accordé pour le paiement d’une rançon, RansomHub a finalement diffusé l’intégralité des données volées sur le dark web, intensifiant la crise pour le club italien.

Parmi les données volées sur le dark web, on peut citer des contrats de parrainage, des données financières, personnelles et médicales des joueurs. On y trouvait aussi des plans stratégiques concernant les transferts et les jeunes talents. Les cybercriminels n’ont pas aussi épargnés les données des fans, des employés et des structures du club.

RansomHub a justifié son acte en citant des précédents où des fuites similaires ont entraîné des amendes massives pour d’autres clubs, utilisant le RGPD comme outil de pression.

Bien que rares, les attaques de ransomware contre des équipes sportives rappellent celles subies par l’ASVEL (basket-ball) ou les 49ers de San Francisco (NFL). D’ailleurs, je pense que ces incidents mettent en lumière la vulnérabilité croissante des grandes organisations sportives face à la cybercriminalité.

Et vous qu’en pensez-vous ? Avez-vous une meilleure idée pour se protéger contre la cybercriminalité ? Dites-nous votre avis dans les commentaires !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.