Ce chien robot a des capteurs de gaz et peut même faire du parkour, un rival de Spot ?

Le chien robot Spot de Boston Dynamics a fait sensation avec ses danses impressionnantes et ses prouesses athlétiques. Mais un nouvel acteur attire l’attention : ANYmal, un robot-chien développé par la startup suisse ANYbotics.

Ce quadrupède autonome excelle dans des disciplines spectaculaires telles que le parkour ou même l’escalade d’échelles. Ce dernier surpasse donc certains exploits de Spot.

ANYmal ne se limite pas à des démonstrations impressionnantes. Il possède aussi des compétences pratiques remarquables. Doté de caméras, capteurs et détecteurs de gaz, ce chien robot effectue des inspections dans des environnements extrêmes. Des centrales nucléaires désaffectées aux mines abandonnées, en passant par les plates-formes pétrolières offshore, ANYmal s’illustre par sa capacité à détecter les fuites de gaz et évaluer les dangers potentiels. Grâce à son IA, il planifie des itinéraires sûrs et garde une mémoire précise de ses déplacements.

Les performances d’ANYmal séduisent les plus grandes entreprises industrielles comme BP, Equinor et Petrobas, qui l’intègrent dans leurs opérations. Son efficacité dans des missions complexes en fait un allié précieux pour améliorer la sécurité et l’efficacité sur les chantiers. Actuellement, près de 200 ANYmal sont déployés dans le monde entier, un chiffre qui ne cesse de croître.

ANYbotics lève 60 millions de dollars

ANYbotics, l’entreprise issue de l’ETH Zurich, a récemment levé 60 millions de dollars pour étendre ses capacités. Le Dr Péter Fankhauser, cofondateur et PDG, a déclaré : « Ce financement nous permettra d’améliorer nos capacités IA et d’offrir une valeur inégalée à nos clients. » Cette somme servira à développer de nouveaux logiciels et du matériel performant, notamment des GPU intégrés. Ces innovations rendront ANYmal encore plus rapide et précis dans l’analyse des données et la détection des anomalies.

ANYbotics a ouvert un bureau dans la Silicon Valley dans le but de renforcer sa présence sur le marché américain. Cette stratégie vise à concurrencer directement Spot, qui est également utilisé dans des contrôles industriels. La startup entraîne son robot avec l’intelligence artificielle de Nvidia afin d’augmenter ses performances et de consolider sa place sur le marché.

Avec plus de 130 millions de dollars levés depuis sa création, ANYbotics prépare l’avenir de l’automatisation industrielle. Ses robots combinent prouesses athlétiques et utilité pratique. De ce fait, ils redéfinissent le rôle des robots autonomes dans des secteurs critiques.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.