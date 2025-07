Ce robot vous bat en sport (et il coûte le prix d’une voiture d’occasion)

Vous avez du mal à faire une pompe correcte sans finir à plat ventre ? Voici une mauvaise nouvelle pour vous ! Ce robot humanoïde de 1m20 et de 25 kilos, qui coûte à peine plus cher qu’un vélo électrique, sait faire des saltos arrière.

Il s’appelle R1. Il vient de chez Unitree. Et il est officiellement plus souple que la plupart d’entre nous. D’ailleurs, vous savez quoi ? Ce robot coûte 5 900 dollars, soit un tarif inférieur à celui d’un ordinateur portable haut de gamme.

Ce, alors que son grand frère, le G1, est commercialisé à 16 000 dollars. À moins de 6 000 dollars, le R1 affiche donc un rapport prix-performance attractif. Surtout lorsqu’on le compare à des concurrents comme le robot Optimus de Tesla, annoncé à un prix plancher d’environ 20 000 dollars.

R1, le robot conçu pour à peu près tout ce que vous voudrez

Le R1 intègre un modèle multimodal avancé, conçu pour exécuter des tâches complexes. Sa commercialisation vise un large public, bien que son usage concret reste à définir.

Officiellement, Unitree parle d’un robot « entièrement personnalisable ». Cependant, l’entreprise se garde bien de proposer des cas d’usage précis. Elle a juste posté une vidéo de démonstration mettant en avant ses capacités physiques.

Enchaînements acrobatiques, en posture inversée, séquences de boxe et mouvements dynamiques qui témoignent de sa grande agilité… Une façon élégante de dire : «on vous laisse deviner à quoi il sert, on vous montre juste qu’il peut taper, sauter, rouler et ne pas tomber. »

Le secret de R1 ? Il est équipé d’un système de vision grand-angle, de quatre microphones destinés à la reconnaissance vocale et sonore, ainsi que des connectivités Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2.

Ces éléments laissent entrevoir plusieurs scénarios d’intégration dans la vie quotidienne. Et ce, à l’image d’un assistant domestique capable de gérer des tâches diverses. Une orientation qui rappelle certains projets en cours chez Meta.

Unitree évoque même des possibilités de compétition. Comme le suggère le tournoi de robots R1 organisé par la marque, dont l’esthétique évoque une version artisanale du film Real Steel.

