« ChatGPT va te rendre beau et riche » : OpenAI fait du marketing, mais ça flop

En pleine guerre pour séduire le grand public, OpenAI vient de lancer une campagne publicitaire mondiale. Mais au lieu de susciter l’admiration, les spots ont déclenché une vague de moqueries et de colère, en particulier chez les créatifs. Qualifiées de « gênantes », « dystopiques » et « insultantes », ces pubs sont un cas d’école de communication ratée.

Mi-octobre 2025, le créateur de ChatGPT a dévoilé une série de vidéos qui mettent en scène des créateurs utilisant ses outils. L’objectif était de montrer que l’IA est une muse moderne, un partenaire pour l’imagination. Le résultat ? Un malaise palpable et un rejet quasi unanime de la part de ceux qu’elle prétendait célébrer. La campagne est si mal reçue que certains se demandent s’il ne s’agit pas d’un appel à l’aide déguisé.

Des slogans qui frôlent l’insulte

Le cœur du problème réside dans le message. Dans l’un des spots les plus critiqués, on voit un artiste déclarer face caméra : « Je ne suis ni photographe, ni réalisateur, mais avec OpenAI, je peux être tout ça à la fois ». Une autre vidéo met en scène une musicienne expliquant comment l’IA lui permet de créer sans maîtriser la technique.

Pour des milliers de professionnels, ces slogans sont une véritable gifle. Ils nient les années de travail, la sueur, la passion et le talent nécessaires pour maîtriser un art. Le message perçu n’est pas celui de l’augmentation de la créativité, mais de son remplacement par une solution de facilité. Un raccourci qui méprise l’essence même du processus créatif.

Une pub qui ressemble plus à une parodie

Au-delà du message, c’est l’exécution même des publicités qui provoque l’hilarité et le « cringe ». Avec leur esthétique ultra-léchée et leur ton corporate déconnecté, les vidéos ressemblent à une caricature de ce que la Silicon Valley imagine être la « créativité ».

Sur les réseaux sociaux, les réactions sont cinglantes. On parle de « propagande dystopique », de « publicité la plus gênante de l’année » ou encore d’une tentative désespérée de rendre « cool » une technologie qui effraie ceux dont elle s’inspire. L’ironie est cruelle : une entreprise dont l’IA est entraînée sur des milliards d’œuvres humaines semble ne rien comprendre à l’âme des artistes.

Une stratégie qui confirme toutes les craintes

Ce fiasco publicitaire n’est pas anodin. Il cristallise la peur fondamentale de la communauté artistique : celle de voir leur travail dévalué et remplacé par des algorithmes. Au lieu de rassurer, OpenAI a jeté de l’huile sur le feu.

En présentant la création comme une simple case à cocher, accessible sans effort ni compétence, l’entreprise confirme qu’elle voit l’art non pas comme une expression humaine, mais comme un produit à générer.

Cette campagne est peut-être l’erreur stratégique la plus grave d’OpenAI, car elle s’est aliéné ceux-là mêmes qu’elle doit convaincre pour légitimer sa technologie. Et vous, quel est votre avis ?

