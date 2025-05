ChatGPT veut tout savoir de vous (et il le peut)

Un assistant qui connaît vos goûts, vos choix et vos habitudes, c’est tentant. Mais quand il commence à tout retenir, sans filtre ni pause, la frontière entre aide précieuse et intrusion devient floue.

Sam Altman voit loin. Le PDG d’OpenAI imagine un ChatGPT capable de mémoriser tout ce que vous partagez : conversations, mails, lectures, films, achats, projets. L’idée ? Créer un assistant qui vous suit de près, apprend en permanence et vous répond avec une pertinence accrue. Lors d’une récente conférence, il a évoqué des « milliards de jetons de contexte », c’est-à-dire une capacité de mémoire élargie et connectée entre différentes sources.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

ChatGPT deviendrait ainsi une mémoire externe, toujours disponible et profondément personnalisée. Les jeunes utilisateurs s’approprient déjà cette idée, ils vont jusqu’à consulter l’IA avant toute décision importante.

Les jeunes lui confient déjà leurs choix personnels

D’après Altman, les nouvelles générations n’utilisent plus ChatGPT comme un simple moteur. Ils le considèrent comme un véritable assistant personnel. Il intervient dans leurs choix de carrière, leurs études ou leur gestion de budget.

D’autres fonctionnalités en cours de développement pourraient automatiser encore davantage leur quotidien. Réserver un billet, commander un repas ou réparer la voiture deviendraient des tâches pilotées par une IA autonome. Cette promesse séduit mais fait naître des doutes. Car derrière cette accessibilité, c’est aussi une mine de données personnelles qui s’ouvre, avec tous les risques que cela comporte.

Plus ChatGPT en sait sur vous, plus il devient puissant. Mais cette proximité inquiète. Des experts alertent sur une possible utilisation commerciale ou politique de ces données. Ce type d’IA pourrait être influencé, orienté ou biaisé selon les intérêts de ses concepteurs ou partenaires. Par exemple, certains modèles sont déjà adaptés à des cadres politiques ou culturels spécifiques. Cela fragilise l’universalité des réponses. Même chez OpenAI, des bugs récents ont montré comment des mises à jour pouvaient altérer la neutralité ou la cohérence de l’assistant. Un dysfonctionnement corrigé par Altman, mais qui a alimenté les doutes.

Entre service utile et surveillance permanente, la ligne est mince

Cette volonté d’extension constante de la mémoire de ChatGPT pour tout savoir soulève un débat de fond : comment protéger notre vie privée ? Une IA capable de répondre à tout en s’appuyant sur nos propres données pose forcément question. Qui contrôle ces informations ? À quelles fins seront-elles exploitées demain ?

Pour l’instant, la confiance repose sur des promesses de bonne foi. Mais sans régulation claire ni transparence renforcée, les inquiétudes demeurent. Les utilisateurs veulent de la personnalisation, sans sacrifier leur liberté ni leur intimité.

L’ambition d’OpenAI pousse la technologie dans ses retranchements. Ce ChatGPT, boosté par l’extension de sa mémoire, pourrait devenir indispensable, voire addictif. Mais il doit aussi répondre à une exigence éthique, pour ne pas devenir un espion masqué. Les prochains mois seront déterminants pour savoir si ce projet parviendra à concilier performance et respect des libertés. La ligne est fine, et chacun devra choisir de quel côté il veut marcher.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.