Combien coûte vraiment un Data Center pour votre entreprise ? 5 facteurs à prendre en compte

Avec la demande croissante en Data Center, il est important de comprendre le coût réel de leur fonctionnement. En effet, le coût d’une telle infrastructure peut varier considérablement en fonction de plusieurs facteurs.

Les Data Centers sont devenus indispensables pour les entreprises modernes. Ils permettent de stocker, de gérer et de protéger les données sensibles de l’entreprise. Par conséquent, la mise en place d’un centre de donnée est un investissement nécessaire pour une entreprise. Cependant, il est crucial d’obtenir une évaluation précise des coûts d’un Data Center pour maximiser la rentabilité à long terme.

Coût d’installation d’un Data Center

Le coût de la construction d’un Data Center représente environ 45 % du coût total. Toutefois, l’estimation de cette dépense varie considérablement, allant de 2000 à plus de 10 000 euros par mètre carré. Cette variabilité dépend de nombreux éléments, tels que les différences de coûts de la main-d’œuvre locale et les spécificités requises pour le centre de données. Pour réduire ce coût, les entreprises réutiliser parfois des installations existantes.

Coût du parc informatique

Le parc informatique comprend les équipements tels que les serveurs, les systèmes de réseau, les alimentations électriques, etc. Le coût de ces équipements peut varier énormément. Par exemple, le coup d’un serveur de base environne les 2000 euros. En revanche, ce montant peut monter jusqu’à 10 000 euros pour les modèles haut de gamme.

En outre, il est possible de réduire le coût du matériel informatique en optant pour des services de location.

Coûts en consommation d’énergie

Le coût de l’énergie varie selon la source, les régions et les saisons. Il peut être économique pour les sources traditionnelles et très chères pour les sources propres comme l’éolien et le solaire. Toutefois, ce coût dépend de la consommation réelle d’énergie par le Data Center. Généralement, cette consommation est estimée en moyenne à 7 kW par rack de serveurs. En maîtrisant la quantité d’énergie consommée et le coût de l’électricité de la source d’énergie, il est possible d’estimer le coût énergétique total du Data Center.

Coût d’exploitation du Data Center

L’utilisation optimale d’un Data Center est un facteur crucial qui peut impacter le coût total. En moyenne, seulement 30 % de la capacité totale d’un centre de données est utilisée à un moment donné. Bien que l’utilisation élevée soit un indicateur de l’efficacité, cela peut également entraîner des coûts supplémentaires en termes d’infrastructure et d’énergie nécessaires pour alimenter et refroidir le centre de données. Il est donc important de trouver un équilibre entre une utilisation optimale et une gestion efficace des coûts.

Coût du personnel

Le coût du personnel impliqué dans la gestion du Data Center est un autre facteur clé qui peut influencer le coût total. Les centres de données ont généralement un personnel restreint en proportion à leur taille. Cependant, il est souhaitable d’avoir une équipe d’experts en cas de défaillance ou d’urgences.

L’automatisation du centre de données peut également impacter les coûts de personnel. Plus le système est autonome, moins il y aura de personnel pour son fonctionnement. Il est donc important de tenir compte de cet aspect pour évaluer les coûts totaux liés au personnel.