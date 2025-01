Créer du contenu n’a jamais été aussi prometteur qu’avec cette alliance Getty-Shutterstock

Getty Images et Shutterstock s’unissent pour redéfinir le paysage du contenu visuel. Vous assistez à la naissance d’un géant qui révolutionnera l’accès aux images et vidéos de qualité.

Ces deux géants du visuel annoncent leur fusion dans un accord évalué à 3,7 milliards de dollars. Cette union répond à la demande croissante de contenu visuel de qualité provenant des créateurs, marques et plateformes numériques. Ensemble, les deux entreprises souhaitent devenir les leaders incontestés dans la fourniture d’images et de vidéos adaptées aux besoins modernes. Craig Peters, actuel PDG de Getty Images, dirigera cette nouvelle entité qui portera le symbole GETY sur les marchés financiers.

Pour les actionnaires de Shutterstock, l’accord propose plusieurs options intéressantes. Ils peuvent choisir une rémunération en espèces de 28,84 dollars par action ou opter pour des actions Getty, avec un ratio de 13,67 pour chaque action Shutterstock. Une troisième option combine ces deux alternatives. De plus, cette transaction pourrait générer des synergies comprises entre 150 et 200 millions de dollars. Toutefois, ces plans doivent encore obtenir l’approbation des actionnaires et des autorités réglementaires.

Getty Images, un acteur historique qui évolue

Getty Images s’est imposé comme un acteur clé dans l’industrie des médias visuels. Depuis sa création, l’entreprise fournit des contenus adaptés à des secteurs variés comme la publicité, le journalisme et le divertissement. Sa bibliothèque, riche de plus de 400 millions d’images et vidéos, est utilisée par de grandes marques ainsi que par des médias influents à l’échelle internationale.

Grâce à cette fusion, Getty prévoit d’étendre encore son influence. En unissant ses forces avec Shutterstock, la société compte intégrer des outils technologiques avancés. Ces innovations viseront une gestion optimisée des contenus et une distribution élargie. Par ailleurs, cette collaboration permettra de rendre des millions de visuels plus accessibles tout en augmentant les opportunités de revenus pour les créateurs.

Shutterstock, une plateforme orientée innovation

Shutterstock, quant à lui, s’est distingué par une stratégie axée sur la technologie et l’innovation. La plateforme attire une base d’utilisateurs variée qui vont des indépendants aux grandes entreprises. Avec ses outils intuitifs, tels que l’éditeur intégré, Shutterstock facilite la création de contenus visuels sur mesure et adaptés aux besoins des utilisateurs.

Ce rapprochement représente une opportunité unique pour Shutterstock d’exploiter une infrastructure mondiale plus puissante. Les deux géants pourront ainsi accélérer l’intégration de solutions basées sur l’IA. Ces outils permettront d’améliorer la gestion et la création d’images, tout en répondant aux exigences des clients modernes.

À long terme, cette fusion pourrait redéfinir les standards de qualité et d’innovation dans l’industrie du contenu visuel. Grâce à des ressources mutualisées et une vision partagée, Getty Images et Shutterstock espèrent consolider leur position sur un marché de plus en plus compétitif.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.