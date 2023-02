Offre d’emploi sur le Dark Web : les hackers recrutent pour 20K $ par mois

Les gangs de cybercriminels postent de nombreuses offres d’emploi sur le Dark Web, afin de recruter des hackers, des développeurs et autres professionnels IT. En plus d’organiser de véritables entretiens d’embauche, ces organisations criminelles proposent des salaires plus attractifs que les entreprises. Quand Tor remplace Pôle Emploi, découvrez les coulisses d’une industrie de l’illégal en plein essor !

À l’heure où le numérique est omniprésent dans nos vies, le cybercrime est devenu une activité potentiellement très, très lucrative. Les données volées peuvent se revendre à prix d’or, et les attaques par ransomware peuvent rapporter des millions.

Pour cette raison, les groupes cybercriminels s’organisent de plus en plus comme de véritables entreprises. De véritables business, dont les dirigeants sont prêts à verser des salaires mirobolants pour s’attirer les services des meilleurs hackeurs et développeurs.

Selon un nouveau rapport de Kaspersky, basé sur l’analyse de 200 000 offres d’emploi postées sur 155 sites du Dark Web entre mars 2020 et juin 2022, les groupes de hacking recrutent principalement des développeurs logiciels. Cette profession représente 61% des annonces.

Et pour inciter ces experts à franchir la barrière de l’illégal, à rejoindre le côté obscur de l’IT, ces gangs n’hésitent pas à proposer des salaires mensuels compétitifs avec congés payés et arrêts maladie !

L’offre d’emploi la plus attrayante repérée par Kaspersky proposait un salaire de 20 000 dollars. Les offres pour des spécialistes en cyberattaques culminent à 15 000 dollars par mois.

Les gangs de hackers recrutent tous les métiers IT

En parallèle, les cybercriminels recherchent aussi des analystes de données, des développeurs de malwares, des rétro-ingénieurs, de créateurs d’email de phishing, des testeurs ou même des administrateurs informatiques.

Le salaire médian pour toutes ces professions est compris entre 1300 et 4000 dollars par mois. Le métier le moins bien rémunéré est celui de concepteur, et le mieux payé est le rétro-ingénieur.

Environ un tiers des offres d’emploi sont des postes à temps plein, tandis qu’un autre tiers propose des horaires flexibles. Dans 8% des cas, les employés en télétravail peuvent profiter de congés payés et d’arrêts maladie.

Entretien d’embauche, CV et portfolio

Le processus de recrutement s’apparente également à celui d’une véritable entreprise. Les candidats doivent notamment passer des examens de test pour déterminer leur niveau de compétences.

Dans certains cas, l’employeur s’intéresse aussi au CV ou au portfolio du candidat. Pour un quart des annonces, un entretien d’embauche est organisé. L’étude ne révèle pas s’ils organisent aussi des sorties de « team building » ou des déjeuners d’équipe entre hackers…

Sur une offre d’annonce repérée par Kaspersky, les candidats pouvaient être rémunérés 300 dollars en Bitcoin juste pour passer l’évaluation de test. Une autre annonce mentionnait une épreuve exigeant des candidats de chiffrer un test DLL en 24 heures pour le rendre indétectable par les antivirus.

Des salaires plus attractifs qu’en entreprise

En comparaison avec des postes similaires sur le marché du travail légal, les salaires et avantages proposés sont compétitifs. De nombreux demandeurs d’emploi ou jeunes diplômés peinant à trouver un job risquent d’être tentés par de telles avances…

Le nombre d’offres d’emploi publiées a atteint son pic pendant le premier trimestre 202. Ceci semble correspondre avec les changements provoqués par la pandémie de Covid-19, ayant entraîné de nombreux licenciements dans le monde.

Toutefois, Kaspersky souligne que les risques liés au fait de travailler pour un employeur du Dark Web dépassent largement les bénéfices. Inutile de dire que les hackers ne font pas signer de CDI à leurs recrues…

Accorder sa confiance à un criminel peut être une grave erreur. Rien ne garantit que le salaire sera versé, et le risque de se faire arrêter ou même trahir et livrer aux autorités !