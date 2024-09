Data Center de santé : SOS Médecins reçoit le feu vert de la CNIL !

SOS Médecins France a annoncé ce lundi 02 septembre la création d'un « entrepôt de données de santé » (EDS) après l'autorisation de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés). Cet EDS sera utilisé pour la recherche et l'innovation en santé.

SOS Médecins pourra désormais réaliser des recherches à partir de ces données. La fédération qui compte actuellement 64 associations et 1 300 médecins vient d'être autorisée par la CNIL pour créer un « entrepôt de données de santé ». Les données de la plateforme, sponsorisée par les médecins de la fédération, seront remontées en temps réel dans le « courant de l'automne ».

SOS Médecins a déclaré dans un communiqué que cette technique « consolidera de manière sécurisée et confidentielle les données des millions de patients traités chaque année » au sein de cette la fédération.

Rappelons qu'il s'agira du premier EDS dirigé sur les soins non programmés et l'accès aux soins. Certes, il existe actuellement des bases de données de santé au niveau hospitalier et un entrepôt de données de santé de médecine générale (P4DP), mais ce ne sera pas le même.

A quoi servira ce Data Center de Santé de SOS Médecins ?

D'après la déclaration du président de SOS Médecins France, Jean-Christophe Masseron, cette initiative « permettra, dès cette année, de mener des projets de recherche et d'innovation au bénéfice des patients et de l'accès aux soins, avec notamment des études en vie réelle ».

La fédération compte également aller au-delà de la réalisation dans les bases de données de santé au niveau hospitalier ou encore le P4DP.

« Tout ce qui est entre la médecine traitante et l'hôpital, l'épisode de soins aigus, les patients qui sont en errance de soins, qui sont en rupture de traitement parce qu'ils n'ont pas de médecin traitant par exemple, tout cela, les données n'étaient pas collectées et SOS Médecins vient combler ce trou-là », affirme la présidente de la Commission scientifique de SOS Médecins France, Céline Falco.

Elle souligne que le dispositif servira « avant tout vocation à participer à l'amélioration des pratiques de SOS Médecins et puis à participer à l'amélioration des trajectoires de santé ».

Alors, qu'en pensez-vous de cette nouvelle initiative de SOS Médecins ? Est-ce qu'elle pourra avoir des impacts positifs dans le domaine de la santé, notamment celui de la fédération ? Dites-nous dans les commentaires !

