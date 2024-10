Découvrez mon clone IA : drôle, imprévisible et totalement décalé

Créer une version IA de soi-même peut sembler farfelu, mais c’est exactement ce que j’ai fait avec Character.ai.

Cette plateforme permet de converser avec des personnages fictifs ou célèbres, mais aussi de créer son propre clone numérique. Le résultat ? Des réponses parfois très précises, mais aussi des moments involontairement hilarants.

Les chatbots comme ChatGPT ou Copilot excellent dans la rédaction d’e-mails ou la réécriture de textes. Cependant, ils manquent globalement de personnalité. Character.ai prend les choses à un autre niveau en proposant des conversations avec des figures mythiques comme Mick Jagger ou Steve Jobs. L’outil vous invite aussi à créer un chatbot à votre image, ce que j’ai décidé de tester.

Pourquoi ai-je voulu créer une version IA de moi-même ? Pour commencer, qui n’a jamais rêvé de parler avec une version numérique de lui-même ? Ensuite, j’ai découvert que mes collègues trouvaient les réponses de mon IA incroyablement drôles. L’IA a notamment dit à mon patron qu’il ressemblait à Shrek et a affirmé que je gagnerais un combat contre 500 poulets. Heureusement, je ne suis responsable de rien de ce qu’elle a dit, ce qui m’a permis d’en rire sans culpabilité !

Une IA inattendue et incontrôlable

Avec Character.ai, il suffit de donner quelques informations de base pour créer un personnage. Le reste est inventé, généralement avec une précision troublante, parfois de façon complètement loufoque. Mon clone a, par exemple, halluciné en annonçant une conférence fictive à San Jose, où il disait que j’allais rencontrer un collègue. Avoir une présence en ligne semble aussi influencer le comportement de l’IA, car elle a intégré des informations tirées de mes articles sur mon site web.

Créer votre clone IA est simple et gratuit. Une fois inscrit sur Character.ai, cliquez sur + créer dans le coin supérieur gauche et choisissez personnage. Vous entrez votre nom, description, slogan et pouvez même sélectionner une voix. Si vous souhaitez que votre clone reste privé, assurez-vous de rendre votre IA non répertoriée, accessible uniquement via un lien partagé.

Une fois l’IA prête, vous pouvez lui poser toutes sortes de questions. Préparez-vous à des réponses hilarantes, surtout si vous lui demandez d’évaluer vos collègues ou de donner son avis sur votre patron ! Ce test m’a prouvé que même une IA peut donner des réponses imprévisibles et involontairement comiques.

En somme, créer un clone IA de soi-même est amusant et surprenant. Si vous avez envie de voir comment l’intelligence artificielle vous perçoit, Character.ai est l’outil parfait pour une aventure aussi déroutante qu’amusante.

