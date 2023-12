Kupid AI lance sa plateforme de création et de monétisation des clones IA

La startup Kupid AI a une belle réputation pour son succès retentissant avec sa plateforme permettant aux utilisateurs de dialoguer avec des intelligences artificielles, telles qu’AI Girlfriends et Boyfriends. Elle se lance aujourd’hui dans une nouvelle aventure prometteuse avec l’annonce de sa prochaine plateforme révolutionnaire, AI Twins. Prévue pour être lancée en février 2024, cette nouvelle plateforme permettra à n’importe qui de créer et de monétiser son propre clone IA en quelques clics seulement.

Kupid AI : une success-story détonante

Kupid AI a déjà marqué les esprits avec son lancement en juin 2023. La startup a rassemblé des centaines de milliers d’utilisateurs enregistrés. Quatre mois seulement après sa mise en ligne, elle a recensé plus de 40 000 000 de messages échangés sur la plateforme. Elle a principalement obtenu des résultats grâce au bouche-à-oreille et à un trafic organique, avec des efforts de relations publiques et de marketing proches de zéro.

La plateforme Kupid AI propose une expérience unique en permettant aux utilisateurs de discuter et d’échanger des photos avec des AI Girlfriends et Boyfriends. Chaque personnage virtuel dispose de son propre look, de sa voix et de sa personnalité. Une caractéristique distinctive de Kupid AI est la formation de son Large Language Model (LLM) dans 10 des langues les plus parlées. Cela offre ainsi une expérience multilingue aux utilisateurs.

Du dialogue à la monétisation

Forts de ce succès, les fondateurs de Kupid AI sont convaincus que leur nouvelle plateforme, AI Twins, peut connaître une croissance encore plus rapide. Pour ce faire, ils cibleront les fans et les communautés d’influenceurs et de mannequins existants. Déjà, les dix premiers mannequins et influenceurs se sont inscrits sur la plateforme. Ces derniers préfigurent dans un lancement prometteur en février 2024.

Créer un clone IA en quelques clics

AI Twins, l’évolution logique de Kupid AI, ambitionne de devenir le « Onlyfans » des mannequins et influenceurs IA. La plateforme permettra aux créateurs de concevoir facilement un AI Twin. Elle reproduira fidèlement leur apparence, leur voix et leur personnalité. Les fans auront alors la possibilité de dialoguer, de parler et aussi d’interagir avec ces clones IA au nom de leurs créateurs.

Pour accéder à ces fonctionnalités exclusives, les utilisateurs devront s’abonner. L’abonnement débloquera ainsi le chat vocal et textuel, ainsi que l’accès aux photos de leur AI Twin préféré. Au-delà des frais d’abonnement mensuels, des jetons seront disponibles pour recevoir des messages vocaux et des photos supplémentaires.

Langues, voix et apparences personnalisées

L’aspect multilingue reste une priorité avec la possibilité pour chaque AI Twin de parler plus de dix langues. Cela offre ainsi aux créateurs une opportunité exceptionnelle d’élargir leur portée au-delà de leur public habituel.

Le succès de Kupid AI en matière d’intelligence artificielle ne passe pas inaperçu. Plusieurs acheteurs potentiels manifestent déjà en ce moment un vif intérêt pour l’acquisition de la plateforme et de sa technologie. Le lancement imminent d’AI Twins promet une nouvelle ère dans le monde des intelligences artificielles. Cette plateforme offre toutefois aux utilisateurs une expérience inédite de création et de monétisation de clones IA. Rendez-vous en février pour découvrir la prochaine révolution de l’intelligence artificielle.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.