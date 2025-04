Ce logiciel français détecte les faux documents en 3 secondes

Falsifier une note de frais n’a jamais été aussi simple grâce à l’IA. Entre performances technologiques et risques accrus de fraude, les solutions de détection comme celle de Finovox deviennent incontournables.

Une technologie prometteuse face à un risque grandissant

Entre les capacités de ChatGPT à générer des reçus modifiés et les outils comme l’OCR de Mistral AI capables de transformer un PDF figé en document manipulable, le risque de fraude documentaire a franchi un nouveau cap. Falsifier une fiche de paie, une note de frais ou même un diplôme n’exige plus de compétences poussées. Ce glissement technologique soulève une question : comment déceler l’artifice dans des fichiers de plus en plus convaincants ?

Finovox : l’arme numérique contre la manipulation invisible

Face à cette menace silencieuse, Finovox propose une plateforme de vérification documentaire capable de repérer les incohérences, traces de manipulation et anomalies invisibles à l’œil nu. L’entreprise estime que son système pourrait permettre de détecter jusqu’à 15,4 milliards d’euros de fraude par an, tous secteurs confondus. Avec 82 % des Français qui redoutent une explosion des fraudes, l’initiative tombe à point nommé. Pour les entreprises et administrations, c’est peut-être l’outil qui manquait pour reprendre l’avantage.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

