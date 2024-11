Elle utilise ChatGPT pour améliorer sa peau : voici le résultat

ChatGPT peut nous aider à trouver la routine de soin du visage parfaite au quotidien pour une peau parfaite. Découvrez ici comment faire pour améliorer votre peau avec cet outil !

Une femme a réalisé qu’elle avait besoin d’une nouvelle approche pour trouver le soin de visage parfait lorsqu’elle n’a pas trouvé des produits de soins adaptés à sa peau. En effet, elle a utilisé pour la énième fois un sérum miraculeux, a cherché des avis sur Google, mais en vain. Elle a décidé de se tourner vers l’IA pour trouver ce dont elle avait besoin.

Trouver le soin de peau parfait grâce à ChatGPT ?

Nous savons tous que ChatGPT est un outil capable de réaliser de nombreuses choses, des plus étranges aux plus merveilleuses. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l’article qui a parlé de trouver la coupe de cheveux parfaite pour la forme de votre visage, mais il en est capable.

Cet outil est même capable de prendre des décisions de toilettage à votre place ou encore de griller votre flux Instagram. Mais est-ce qu’il peut réellement passer au-delà de du battage médiatique marketing et aider les gens à comprendre le soin adapté à leur peau ?

Effectivement, en posant les bonnes questions, ChatGPT peut nous aider à comprendre notre peau mieux que quiconque, même une consultation de beauté précipitée.

La peau de cet utilisateur avait du mal à supporter les changements de saisons, alors qu’elle avait une peau facile à gérer d’habitude. Elle a ainsi décidé d’avoir une discussion à cœur ouvert avec l’IA concernant son visage.

Utiliser ChatGPT comme votre expert en soins de la peau ? Voici les étapes à suivre

La première étape consiste à évaluer votre type de peau. Une évaluation est indispensable pour pouvoir trouver le traitement efficace. Pour ce faire, il faudra poser une question comme : « Quelles questions dois-je me poser pour bien évaluer mon type de peau et mes principales préoccupations ? »

Ensuite, vous devez partager vos problèmes de peau. Pour ce faire, il faut prendre une photo claire et bien éclairée. L’idéal est de faire une photo sans maquillage. Après, vous devez la joindre en appuyant sur l’icône et en sélectionnant votre photo. Puis, vous pouvez demander à ChatGPT : « Sur la base de cette photo, quels problèmes de peau pouvez-vous identifier et quelle en est la cause ? »

Après, vous pourrez créer votre routine de base. Une fois la routine proposée, il est important de se renseigner sur les ingrédients. Pour ce faire, demandez : « Quels ingrédients spécifiques dois-je rechercher pour cibler [vos préoccupations] et lesquels dois-je éviter ? »

Par ailleurs, il faudra trouver les bons produits. Si l’achat de produits de soin se révèle être particulièrement difficile, il est possible d’utiliser ChatGPT pour trouver les produits répondant à vos besoins. Utilisez ainsi cette invite : « Pouvez-vous suggérer des produits à différents prix qui répondent aux problèmes que vous avez identifiés sur ma photo ? »

Vous devez également considérer les facteurs liés au mode de vie. Rappelons que la santé de la peau dépend aussi de vos habitudes. C’est pour cela que vous devez connaître les habitudes affectant votre peau. Pour ce faire, vous pouvez demander : « Quels facteurs liés au mode de vie pourraient affecter mes préoccupations spécifiques ? »

Enfin, il ne vous reste plus qu’à surveiller vos progrès. Vous pouvez ainsi continuer avec ce prompt : « Comment puis-je savoir si ces produits fonctionnent et quels signes dois-je surveiller si quelque chose ne convient pas à ma peau ? »

Qu’en pensez-vous ? Faites votre expérience et dites-nous les résultats dans les commentaires pour pouvoir en discuter !

