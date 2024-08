Encore la panne de Microsoft, Delta Airlines explose de colère

Le monde de l'informatique et de l'aviation est en ébullition. Microsoft et Delta Airlines sont au cœur d'un conflit après la panne massive de CrowdStrike en juillet. Cette confrontation met en lumière des questions de responsabilité et de compétences techniques.

En juillet, une mise à jour défectueuse du logiciel de sécurité CrowdStrike a provoqué des pannes à grande échelle. Ces pannes ont touché des millions d'ordinateurs Windows et ont également entraîné des écrans bleus et des interruptions de service. Cette situation a eu des répercussions majeures sur les opérations de Delta Airlines. Ce qui a causé des retards et des annulations de vols.

Le PDG de Delta, Ed Bastian, a publiquement remis en question la compétence de Microsoft. Dans ses commentaires, il a attribué une partie de la responsabilité des problèmes de vol à l'entreprise informatique. Cette déclaration a provoqué une réaction immédiate de Microsoft, qui a vivement contesté ces accusations.

Microsoft a répondu par une lettre aux avocats de Delta qui qualifie les remarques de Bastian de « fausses, trompeuses et préjudiciables ». L'entreprise a affirmé avoir proposé son aide à Delta pour résoudre le problème de CrowdStrike immédiatement après la panne, aide qui aurait été refusée. Microsoft a également souligné que l'infrastructure informatique à réparer appartenait à une autre entreprise, possiblement IBM.

Un désaccord fondamental

Le désaccord entre les deux géants repose sur la question de la responsabilité de la panne. Microsoft insiste sur le fait que la mise à jour défectueuse de CrowdStrike n'a pas été créée par eux. Cependant, Delta soutient que l'impact sur ses opérations justifie ses critiques envers Microsoft.

Il est difficile de déterminer qui a raison dans ce conflit. Microsoft et Delta ont des perspectives fondamentalement opposées sur les causes et les responsabilités de la panne. Ce qui est certain, c'est que cette situation a eu des conséquences significatives pour les deux entreprises et leurs clients.

Les conséquences pour les clients

Les retards et annulations de vols causés par cette panne ont perturbé les plans de nombreux voyageurs. La confiance des clients envers Delta et Microsoft pourrait être affectée par ce conflit. Les entreprises devront travailler dur pour restaurer cette confiance et éviter de tels incidents à l'avenir.

CrowdStrike, bien que non impliqué directement dans ce conflit, est au centre de la polémique. La mise à jour défectueuse de son logiciel de sécurité a déclenché la chaîne d'événements menant à cette situation. Il sera intéressant de voir comment CrowdStrike réagira et prendra ses responsabilités dans cette affaire.

Ce conflit entre Microsoft et Delta souligne l'importance de la collaboration et de la communication entre les entreprises technologiques et leurs clients. À l'avenir, une meilleure gestion des incidents techniques et une transparence accrue pourraient aider à éviter de tels désaccords.

Le conflit entre Microsoft et Delta Airlines après la panne de CrowdStrike est un exemple frappant des défis auxquels les entreprises modernes font face. Les questions de responsabilité et de compétences techniques sont au cœur de ce débat. De ce fait, il est crucial pour les entreprises de tirer des leçons de cette situation pour mieux gérer les crises futures.

