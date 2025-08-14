Le guide complet pour exploiter les fichiers .docx sur tous vos appareils

Avez-vous reçu un fichier avec l’extension .docx ? Il s’agit d’un document généré au format Word. Nul besoin d’acheter la licence Microsoft pour l’ouvrir. La domination de Word est telle que la plupart des logiciels de traitement de texte peuvent l’ouvrir.

Les suites bureautiques Office et Office 365 comptent plus de 1,2 milliard d’utilisateurs dans le monde. Un autre chiffre révèle que 80 % des 500 plus grandes entreprises dans le monde utilisent ces logiciels. Microsoft Word est le logiciel de traitement de texte le plus utilisé au monde. En 2007, Microsoft introduit pour la première fois le format DOCX. L’objectif de l’entreprise est de favoriser la modification, la création et le partage de documents. Qu’il s’agisse d’articles universitaires, de rapports commerciaux ou de projets, les fichiers DOCX s’imposent comme la norme.

DOCX est une version moderne du format DOC. Il est présent depuis Microsoft Word 2007 et s’inscrit dans le cadre de la norme Office Open XML. Considéré comme une mise à niveau de DOC, DOCX compresse un document dans un dossier ZIP, même s’il contient du contenu multimédia.

Le format DOCX peut ainsi accueillir plus de données sans ralentir un ordinateur. Il devient la norme pour le partage et le stockage de données.

Lorsqu’un utilisateur crée un document dans Microsoft Word, le logiciel génère automatiquement un fichier DOCX. Si Word reste l’outil privilégié pour l’ouvrir et le modifier, d’autres logiciels peuvent aussi l’ouvrir, à l’instar d’Apple Pages ou Google Drive.

DOCX est également devenu une référence grâce à ses nombreuses fonctionnalités : tableaux, en-têtes, styles, hyperliens, images, etc.

Imaginez ce format comme une valise parfaitement emballée. Grâce à XML, il structure le document dans un dossier compressé invisible. Cette configuration offre plusieurs avantages. Le fichier est plus léger, ce qui procure un gain d’espace de stockage. La récupération des documents corrompus est aussi facilitée. Enfin, il est possible de partager des documents contenant des macros et des modèles sans les altérer.

Quelles sont les autres extensions similaires à DOCX ?

Pour le système Windows, d’autres extensions que DOCX désignent un fichier au format Word :

DOC : cette ancienne version de DOCX est toujours compatible avec toutes les versions de Word ;

: cette ancienne version de DOCX est toujours compatible avec toutes les versions de Word ; DOT : comme le premier, il est compatible avec les versions les plus anciennes du traitement de texte ;

: comme le premier, il est compatible avec les versions les plus anciennes du traitement de texte ; DOTX : cette extension correspond à des fichiers créés avec Word 2007 ou des versions ultérieures ;

: cette extension correspond à des fichiers créés avec Word 2007 ou des versions ultérieures ; DOTM : cette extension signifie que le document contient des macros. Elle est compatible uniquement avec Word 2007 et les versions plus récentes ;

: cette extension signifie que le document contient des macros. Elle est compatible uniquement avec Word 2007 et les versions plus récentes ; DOCM : elle est similaire à DOTM.

Bref, les versions antérieures à Word 2007 ne peuvent ouvrir que les formats .doc et .dot.

Quelles sont les principales caractéristiques de ce format ?

Nos méthodes de travail ont rendu l’ancien format DOC obsolète. Le format DOCX répond mieux aux exigences des utilisateurs en matière de gestion de documents. Voici quelques caractéristiques qui le distinguent :

Compatibilité : DOCX fonctionne avec la plupart des logiciels de traitement de texte majeurs tels que Google Docs, Apache OpenOffice ou encore LibreOffice. DOCX devient la norme, favorisant le partage de documents sur des plateformes différentes.

DOCX fonctionne avec la plupart des logiciels de traitement de texte majeurs tels que Google Docs, Apache OpenOffice ou encore LibreOffice. DOCX devient la norme, favorisant le partage de documents sur des plateformes différentes. Structure claire : contrairement à l’ancien format, DOCX s’appuie sur le langage de balisage extensible (XML). Cela rend la programmation plus facile. De plus, ce type de fichier est plus léger, optimisant l’espace de stockage.

contrairement à l’ancien format, DOCX s’appuie sur le langage de balisage extensible (XML). Cela rend la programmation plus facile. De plus, ce type de fichier est plus léger, optimisant l’espace de stockage. Conversion facile : convertir DOCX vers un autre format peut se faire de deux manières : « Enregistrer sous » ou « Exporter ». Grâce à ces deux options, il est possible de changer le format en PDF, RTF ou encore TXT sans utiliser un logiciel spécifique.

convertir DOCX vers un autre format peut se faire de deux manières : « Enregistrer sous » ou « Exporter ». Grâce à ces deux options, il est possible de changer le format en PDF, RTF ou encore TXT sans utiliser un logiciel spécifique. Édition collaborative : qu’il s’agisse de Google Docs ou de Microsoft Word, les deux proposent la fonction d’édition collaborative. Une équipe peut consulter et modifier un fichier DOCX en temps réel.

qu’il s’agisse de Google Docs ou de Microsoft Word, les deux proposent la fonction d’édition collaborative. Une équipe peut consulter et modifier un fichier DOCX en temps réel. Sécurité du document : tous les logiciels de traitement de texte permettent la mise en place d’un mot de passe pour limiter l’accès à un document. Un utilisateur doit saisir ce mot de passe pour le consulter ou le modifier.

tous les logiciels de traitement de texte permettent la mise en place d’un mot de passe pour limiter l’accès à un document. Un utilisateur doit saisir ce mot de passe pour le consulter ou le modifier. Multimédia : Microsoft Word dispose d’une option pour insérer des images, des vidéos et d’autres contenus multimédias directement dans un fichier DOCX. L’ajout de ces éléments rend un document plus attrayant pour le lecteur.

: Microsoft Word dispose d’une option pour insérer des images, des vidéos et d’autres contenus multimédias directement dans un fichier DOCX. L’ajout de ces éléments rend un document plus attrayant pour le lecteur. Cryptage : DOCX prend en charge le chiffrement pour protéger le contenu d’un document. Un fichier chiffré devient illisible en l’absence d’une clé de déchiffrement. Cette fonctionnalité est appréciée des grandes entreprises et autres organisations lors du partage d’informations hautement sensibles.

Microsoft Word est aujourd’hui le logiciel de traitement de texte le plus utilisé dans le monde. Face à sa domination, les outils concurrents peuvent désormais lire et écrire des fichiers DOCX. Cependant, cette compatibilité présente des limites. L’utilisateur peut rencontrer des problèmes lorsqu’il utilise des fonctions avancées comme le détourage de photos, la table des matières, le mode multicolonne, etc. Toute la richesse du document peut disparaître lors de l’ouverture dans un logiciel concurrent ou une version plus ancienne de Word.

Un double-clic sur le fichier suffit généralement à ouvrir un fichier DOCX pour les utilisateurs d’Office ou d’Office 365. De leur côté, les webmails comme Gmail permettent aussi de consulter et d’imprimer un fichier. Ils permettent l’affichage d’une pièce jointe sans passer par un autre logiciel.

L’achat d’une licence Microsoft Office représente une solution en dernier recours si les logiciels concurrents altèrent le fichier.

Pour les utilisateurs de Mac, il arrive que certains fichiers DOCX soient cachés à cause des paramètres de l’appareil. Pour les retrouver, il faut se rendre dans Finder et choisir l’emplacement dans lequel ils se trouvent. Il faut ensuite appuyer sur le raccourci Commande + Maj + Point pour les rendre visibles.

En cas de fichier DOCX corrompu qui ne s’ouvre pas, il faut ouvrir Word en premier. Rendez-vous dans Fichier, puis Ouvrir. Recherchez le document en question via Parcourir. En bas à droite, au lieu de choisir « Ouvrir », faites défiler le menu pour sélectionner Ouvrir et réparer. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, il est préférable de créer un nouveau fichier et d’y copier-coller le contenu.

