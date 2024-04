L’application Shelly Smart Control s’invite chez Audi

Shelly Group AD, fournisseur de solutions IdO et de bâtiments intelligents, intègre son application Shelly Smart Control App à certains modèles Audi.

Cette annonce marque une avancée significative dans le domaine de la domotique intelligente. Elle offre aux utilisateurs Audi la possibilité de contrôler divers aspects de leur maison depuis l'interface familière de leur véhicule.

Domotique intelligente depuis votre véhicule

L'application permet aux utilisateurs de contrôler diverses fonctions domestiques via l'interface utilisateur du système d'infodivertissement Audi. Que ce soit pour ouvrir et fermer automatiquement la porte du garage, allumer les lumières dans le garage ou d'autres pièces, ou encore ajuster le thermostat avant même d'arriver chez soi, les possibilités offertes par cette intégration sont vastes et promettent une expérience utilisateur sans précédent.

Une collaboration stratégique

Cette intégration est le fruit d'une coopération entre Shelly Group, CARIAD (éditeur de logiciels du groupe Volkswagen) et Harman Ignite. En unissant leurs forces, ces entreprises ont pu réaliser un projet ambitieux. Un projet qui offre une réelle valeur ajoutée aux clients Audi.

Accès à un éventail d'applications tierces

Outre l'application Shelly Smart Control, les clients Audi auront également accès à une variété d'applications tierces populaires via l'Audi Application Store. Cette ouverture à un écosystème d'applications diversifié permet aux utilisateurs de personnaliser davantage leur expérience de conduite. Cela se fait en fonction de leurs besoins et préférences.

Mises à jour régulières en ligne

Afin de garantir que les applications du système d'infodivertissement restent à jour, des mises à jour régulières seront disponibles en ligne. Cela permettra aux utilisateurs de bénéficier des dernières fonctionnalités et améliorations sans avoir à se rendre physiquement chez leur concessionnaire.

L'accent sur l'expérience client

Dimitar Dimitrov, PDG de Shelly Group, met en avant l'engagement envers une expérience client optimale et une innovation technologique constante.

« Nous sommes ravis de faire partie de l'écosystème numérique très attrayant d'Audi. Comme nous en avons l'ambition, les utilisateurs sont au cœur des nouvelles fonctions et des nouveaux domaines d'application de notre application. Avec l'intégration native de notre application Shelly Smart Control, nous renforçons notre orientation client et notre leadership technologique. Nous sommes convaincus que les clients d'Audi apprécieront l'intégration transparente de la maison intelligente dans un système d'infodivertissement personnalisable. » A déclaré Dimitrov.

La fusion des technologies intelligentes

Wolfgang Kirsch, PDG de Shelly Group, souligne l'importance croissante de l'intégration des technologies intelligentes dans divers écosystèmes.

« L'intégration de notre application Shelly Smart Control souligne la pertinence de la capacité d'intégration des technologies dans les écosystèmes les plus divers en tant que facteur de réussite. Ce mélange des différents domaines de la vie grâce aux technologies intelligentes deviendra encore plus important à l'avenir. Nos solutions sont déjà utilisées dans de nombreux produits et services de partenaires renommés. Nous sommes donc très fiers que notre application à la pointe de la technologie et ses innovations répondent également aux exigences d'Audi en matière d'exclusivité et de performance. » A ajouté Kirsch.

Un partenariat prometteur

Shelly Group se félicite de cette collaboration avec Audi. Elle témoigne de la pertinence et de la qualité de ses solutions technologiques. Cette association promet d'apporter des avantages tangibles aux clients des deux entreprises, renforçant ainsi leur satisfaction et leur fidélité.

Satisfaction client en perspective

L'intégration de l'application Shelly Smart Control chez Audi promet une expérience utilisateur transparente et innovante pour les clients de la marque. En permettant aux utilisateurs de contrôler leur environnement domestique depuis leur véhicule, cette fonctionnalité offre un niveau de confort et de praticité inégalé.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

